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Эрдоган заявил о 438 пострадавших после землетрясения
Эрдоган заявил о 438 пострадавших после землетрясения
По меньшей мере 12 человек погибли и 438 получили ранения при мощном землетрясении на западе Турции, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T20:32
2020-10-30T20:32
землетрясение в эгейском море
турция
измир
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли и 438 получили ранения при мощном землетрясении на западе Турции, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви, один человек получил ранения при падении стены. По данным посольства РФ в Анкаре, информации о россиянах, пострадавших при землетрясении в Измире, пока нет, не поступало никаких обращений.
турция
измир
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землетрясение в эгейском море, турция, измир, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган заявил о 438 пострадавших после землетрясения

20:32 30.10.2020
 
© REUTERS / Tuncay DersinliogluПоследствия землетрясения в Измире, Турция
Последствия землетрясения в Измире, Турция - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли и 438 получили ранения при мощном землетрясении на западе Турции, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"При землетрясении погибли 12 наших граждан, пострадали 438. Спасатели работают на завалах 17 разрушенных зданий. Мы используем все возможности для проведения спасательных операций", - заявил Эрдоган в телеобращении к нации.

Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.
Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви, один человек получил ранения при падении стены. По данным посольства РФ в Анкаре, информации о россиянах, пострадавших при землетрясении в Измире, пока нет, не поступало никаких обращений.
Мощное землетрясение в Турции
© REUTERS / Ihlas News Agency

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
1 из 9

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

© REUTERS / Ihlas News Agency
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

В Измире обрушились как минимум два десятка зданий.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
2 из 9

В Измире обрушились как минимум два десятка зданий.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

По меньшей мере 12 человек погибли.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
3 из 9

По меньшей мере 12 человек погибли.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Еще более 400 пострадали.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
4 из 9

Еще более 400 пострадали.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© AP Photo / Ismail Gokmen

В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.

Женщина, найденная под завалами разрушенного дома в результате землетрясения в Измире, Турция
5 из 9

В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© AP Photo / Ismail Gokmen

В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
6 из 9

В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
7 из 9

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© AP Photo / Ismail Gokmen

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

Люди на улице Измира во время земелетрясения
8 из 9

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
9 из 9

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
1 из 9

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

© REUTERS / Ihlas News Agency
2 из 9

В Измире обрушились как минимум два десятка зданий.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
3 из 9

По меньшей мере 12 человек погибли.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
4 из 9

Еще более 400 пострадали.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
5 из 9

В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.

© AP Photo / Ismail Gokmen
6 из 9

В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.

© AP Photo / Ismail Gokmen
7 из 9

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
8 из 9

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

© AP Photo / Ismail Gokmen
9 из 9

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
 
Землетрясение в Эгейском мореТурцияИзмирРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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