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Эрдоган заявил о 438 пострадавших после землетрясения

Эрдоган заявил о 438 пострадавших после землетрясения

По меньшей мере 12 человек погибли и 438 получили ранения при мощном землетрясении на западе Турции, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T20:32

2020-10-30T20:32

2020-10-30T20:32

землетрясение в эгейском море

турция

измир

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли и 438 получили ранения при мощном землетрясении на западе Турции, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви, один человек получил ранения при падении стены. По данным посольства РФ в Анкаре, информации о россиянах, пострадавших при землетрясении в Измире, пока нет, не поступало никаких обращений.

турция

измир

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, турция, измир, реджеп тайип эрдоган, в мире