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В Ленинградской области нашли останки погибших в войну мирных жителей
В Ленинградской области нашли останки погибших в войну мирных жителей
Следственные органы организовали доследственную проверку после обнаружения в Ленинградской области останков трех мирных жителей, включая ребенка, погибших,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T20:39
2020-10-30T20:39
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку после обнаружения в Ленинградской области останков трех мирных жителей, включая ребенка, погибших, предположительно, во время Великой Отечественной войны, сообщает СУСК РФ по региону."В ходе работ по поиску останков мирных жителей следователями совместно с поисковым отрядом "Рубеж" в деревне Новая Буря Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области обнаружены скелетированные останки трёх человек, один из которых, предположительно, является ребенком. По данному факту… проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Как отмечается, следователи изучают архивные и научно-исторические данные о событиях Великой Отечественной войны, на основе которых предстоит узнать, от чего погибли люди, чьи останки обнаружены."По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причины смерти", - информирует СУСК по Ленобласти.Ведомство продолжит работу по увековечиванию памяти погибших в Великой Отечественной войне.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области нашли останки погибших в войну мирных жителей

20:39 30.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку после обнаружения в Ленинградской области останков трех мирных жителей, включая ребенка, погибших, предположительно, во время Великой Отечественной войны, сообщает СУСК РФ по региону.
"В ходе работ по поиску останков мирных жителей следователями совместно с поисковым отрядом "Рубеж" в деревне Новая Буря Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области обнаружены скелетированные останки трёх человек, один из которых, предположительно, является ребенком. По данному факту… проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Как отмечается, следователи изучают архивные и научно-исторические данные о событиях Великой Отечественной войны, на основе которых предстоит узнать, от чего погибли люди, чьи останки обнаружены.
"По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причины смерти", - информирует СУСК по Ленобласти.
Ведомство продолжит работу по увековечиванию памяти погибших в Великой Отечественной войне.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьПроисшествия
 
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