https://ria.ru/20201030/ostanki-1582374921.html

В Ленинградской области нашли останки погибших в войну мирных жителей

В Ленинградской области нашли останки погибших в войну мирных жителей

Следственные органы организовали доследственную проверку после обнаружения в Ленинградской области останков трех мирных жителей, включая ребенка, погибших,... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T20:39

2020-10-30T20:39

2020-10-30T20:39

великая отечественная война (1941-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку после обнаружения в Ленинградской области останков трех мирных жителей, включая ребенка, погибших, предположительно, во время Великой Отечественной войны, сообщает СУСК РФ по региону."В ходе работ по поиску останков мирных жителей следователями совместно с поисковым отрядом "Рубеж" в деревне Новая Буря Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области обнаружены скелетированные останки трёх человек, один из которых, предположительно, является ребенком. По данному факту… проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Как отмечается, следователи изучают архивные и научно-исторические данные о событиях Великой Отечественной войны, на основе которых предстоит узнать, от чего погибли люди, чьи останки обнаружены."По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причины смерти", - информирует СУСК по Ленобласти.Ведомство продолжит работу по увековечиванию памяти погибших в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20201027/genotsid-1581781036.html

ленинградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия