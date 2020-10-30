https://ria.ru/20201030/opolchenie-1582194727.html

Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения

Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения

Президент Армении Армен Саркисян утвердил в четверг поправки в закон "Об обороне", регулирующие деятельность народного ополчения, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T00:07

2020-10-30T00:07

2020-10-30T00:06

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

армен саркисян

нагорный карабах

москва

степанакерт

ереван

сша

азербайджан

армения

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ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян утвердил в четверг поправки в закон "Об обороне", регулирующие деятельность народного ополчения, сообщили в пресс-службе армянского лидера.Замминистра обороны Армении Габриел Балаян, представляя в парламенте законопроект, отметил, что ополчение будет действовать по территориальному принципу, и, в соответствии с административно-территориальным делением республики, состоять из воинских соединений, подчиненных им бригад и батальонов. Общее командование ополчением передано начальнику генштаба. Руководить ополчением на местах будут заместители глав территориальных органов управления, а в Ереване - заместитель мэра.Ранее Балаян заявил журналистам, что министерство обороны Армении рассчитывает на присоединение к формируемому народному ополчению до 100 тысяч человек. Он уточнил, что оружие ополченцам будет выдаваться лишь в условиях военных действий при выполнении боевых задач. Члены ополчения могут также заниматься организацией эвакуации населения, выполнением задач в сфере гражданской обороны.По данным пресс-службы, президент утвердил также законодательные поправки, регулирующие порядок использования имущества граждан и юридических лиц в период военного положения. В законе закреплены гарантии, выдаваемые владельцам, и условия предоставления компенсаций в случае повреждения временно используемого имущества.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

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ереван

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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