В Карабахе заявили об обстреле района Шуши
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина возле дома, пострадавшего в результате обстрела города Шуша
СТЕПАНАКЕРТ, 30 окт - РИА Новости. Вооружённые силы Азербайджана выпустили несколько снарядов по территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики в район города Шуши, сообщил РИА Новости представитель информационного центра в Степанакерте.
Как передает корреспондент РИА Новости, около 13.00 мск в районе города Шуши, неподалеку от Степанакерта, прозвучало несколько взрывов.
Представитель информационного центра Карабаха подтвердил РИА Новости, что это был артиллерийский удар вооруженных сил Азербайджана в направлении города Шуши.
"Это был удар вооруженных сил Азербайджана в район Шуши. Сейчас трудно сказать, куда", - сказал собеседник агентства.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.