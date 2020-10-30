https://ria.ru/20201030/obstrel-1582287709.html

В Карабахе заявили об обстреле района Шуши

В Карабахе заявили об обстреле района Шуши

Вооружённые силы Азербайджана выпустили несколько снарядов по территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики в район города Шуши, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:40

2020-10-30T14:40

2020-10-30T14:40

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 30 окт - РИА Новости. Вооружённые силы Азербайджана выпустили несколько снарядов по территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики в район города Шуши, сообщил РИА Новости представитель информационного центра в Степанакерте.Как передает корреспондент РИА Новости, около 13.00 мск в районе города Шуши, неподалеку от Степанакерта, прозвучало несколько взрывов.Представитель информационного центра Карабаха подтвердил РИА Новости, что это был артиллерийский удар вооруженных сил Азербайджана в направлении города Шуши."Это был удар вооруженных сил Азербайджана в район Шуши. Сейчас трудно сказать, куда", - сказал собеседник агентства.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580451085.html

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире