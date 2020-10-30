https://ria.ru/20201030/navalnyy-1582279426.html

Томский суд отклонил жалобу соратников Навального на действия полиции

Томский суд отклонил жалобу соратников Навального на действия полиции

Кировский районный суд Томска отказался удовлетворить жалобу соратников Алексея Навального на действия полиции, которая не возбудила уголовное дело по факту его РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:06

2020-10-30T14:06

2020-10-30T14:10

госпитализация алексея навального

алексей навальный

томск

томская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 30 окт – РИА Новости. Кировский районный суд Томска отказался удовлетворить жалобу соратников Алексея Навального на действия полиции, которая не возбудила уголовное дело по факту его госпитализации после вылета из аэропорта Томска.В начале октября сибирское управление на транспорте МВД РФ сообщало, что проверка в связи с госпитализацией Навального в Омске продолжается."В Кировский районный суд Томска 27 октября поступила жалоба в порядке статьи 125 УПК РФ от заявителя Г., в которой он указал на бездействие в вопросе возбуждения уголовного дела (по ситуации с Навальным - ред.) следственными органами томского линейного отдела МВД РФ на транспорте. Суд проверил все доводы, оставил жалобу заявителя без удовлетворения", - сообщил РИА Новости представитель Томского областного суда.Собеседник агентства отметил, что постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке в вышестоящей инстанции.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в летевшем из Томска в Москву самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Организация по запрещению химического оружия впоследствии уточнила, что найденное в организме Навального вещество не значится в списках запрещенных, но по характеристикам аналогично "Новичку".Разработчик "Новичка" Леонид Ринк в этой связи заявлял РИА Новости, что доказательств применения вещества, как минимум похожего на "Новичок", так и не представлено, а сам Навальный напоминает скорее жертву пищевого отравления.Ситуация с Навальным стала поводом для нового раунда санкций в отношении России: ЕС наложил санкции на шесть россиян, в том числе директора ФСБ Александра Бортникова, и научный институт, ответственный за уничтожение химического оружия. В контексте этой ситуации глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС ведет себя неприемлемо и Россия может прекратить диалог с ним.

https://ria.ru/20201029/navalnyy-1582150024.html

https://ria.ru/20201021/rusofobiya-1580680134.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

томск

томская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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