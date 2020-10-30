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Россия не считает произошедшее с Навальным актом биотерроризма
Россия не считает произошедшее с Навальным актом биотерроризма
В российском МИД не считают произошедшее с Алексеем Навальным актом биотерроризма. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:28
2020-10-30T11:42
госпитализация алексея навального
александр шульгин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В российском МИД не считают произошедшее с Алексеем Навальным актом биотерроризма.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах оппозиционера, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201027/navalnyy-1581707786.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201027/navalnyy-1581693422.html
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госпитализация алексея навального, александр шульгин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, дмитрий песков, в мире

Россия не считает произошедшее с Навальным актом биотерроризма

10:28 30.10.2020 (обновлено: 11:42 30.10.2020)
 
© AP Photo / Jean-Francois BadiasАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В российском МИД не считают произошедшее с Алексеем Навальным актом биотерроризма.
"Нет, не считаю", - заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, отвечая на соответствующий вопрос.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 10:35Сказано в эфире
Мнение: немцев раздражает, что Навальный пытается их "строить" Немцы обвинили Навального в злоупотреблении гостеприимством. В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер поделился мнением о том, почему поведение блогера вызывает раздражение.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 08:28
Лучше бы молчал. Немцы обрушились на Навального за недостойное поведение
МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах оппозиционера, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.
Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
 
Госпитализация Алексея НавальногоАлександр ШульгинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйДмитрий ПесковВ мире
 
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