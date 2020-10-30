https://ria.ru/20201030/syromolotov-1582226022.html

Олег Сыромолотов: многие террористы с Кавказа нашли прибежище во Франции

Олег Сыромолотов: многие террористы с Кавказа нашли прибежище во Франции

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов рассказал в интервью РИА Новости, предупреждала ли Москва Париж об опасности, исходящей от... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:00

2020-10-30T11:00

2020-10-30T11:03

олег сыромолотов

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150578/05/1505780592_0:22:4804:2724_1400x0_80_0_0_912380d4b9c0a819de33e38c8f9ebb56.jpg

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов рассказал в интервью РИА Новости, предупреждала ли Москва Париж об опасности, исходящей от террористов-выходцев с Северного Кавказа, о перспективах сотрудничества РФ и США в сфере борьбы с терроризмом и о том, можно ли считать коронавирусную инфекцию проявлением биотерроризма. Он также оценил опасность попадания иностранных боевиков, действующих в Нагорном Карабахе, на российскую территорию, и сообщил, когда можно ожидать возобновления авиасообщения между Россией и популярными египетскими курортами.— В середине сентября этого года стало известно о том, что Вашингтон принял решение приостановить диалог с Москвой по антитеррору. Возобновилось ли это взаимодействие? Можно ли ожидать проведения очередного раунда встреч по данной проблематике до конца года?— В 2018-2019 годах нам удалось провести два весьма продуктивных раунда переговоров в Вене, а это четыре обстоятельных встречи по линии внешнеполитических ведомств России и США с подключением экспертов профильных министерств и ведомств. Приостановить работу в этом формате под надуманным предлогом было односторонним решением Вашингтона, принятым в угоду антироссийски настроенному политическому истеблишменту без учета текущих реалий в сфере безопасности. Очевидно, что в сложившейся ситуации американское руководство вредит само себе. Наше сотрудничество в сфере антитеррора могло бы быть обоюдополезным как в двустороннем плане, так и в контексте совместного вклада в глобальные усилия по самому широкому спектру актуальных вопросов международной антитеррористической повестки дня.Мы уже много раз доводили до сведения наших американских партнеров: Россия готова продолжить работу в этом формате, но только при условии взаимной заинтересованности, основанной на прагматичном и, главное, разумном подходе с обеих сторон. По линии же правоохранительных органов и спецслужб контакты продолжаются. Буквально на днях президент Российской Федерации Владимир Путин в ответ на соответствующий вопрос СМИ отметил, что Москва в целом довольна этим сотрудничеством, но оно "могло бы быть еще лучше". В последнее время госсекретарь США Майк Помпео и его первый заместитель Стивен Биган заявляли, что намерены продолжать диалог по антитеррору с Россией. Но пока это только слова. — Во время проведения сочинской зимней Олимпиады российской стороне удалось предотвратить несколько террористических атак на олимпийские объекты. Угроза была локализована в том числе благодаря сотрудничеству с Францией. Продолжается ли такое взаимодействие сейчас, особенно с учетом недавнего теракта в Париже, реализованного выходцем из Чечни? Обращала ли Россия внимание французских партнеров на проблему радикализации ислама?— Взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом занимает значимое место в российско-французских отношениях. В соответствии с договоренностями президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона возобновила свою деятельность межведомственная рабочая группа по борьбе с новыми вызовами и угрозами. 11 сентября этого года в Париже – в годовщину кровавых терактов в США – состоялось ее первое после длительного перерыва заседание.Как сопредседатель от российской стороны в этом механизме высоко оцениваю итоги этой встречи. У нас получился весьма заинтересованный и ориентированный на достижение конкретных результатов диалог. Удалось определить ряд конкретных направлений для укрепления двустороннего сотрудничества по вопросам противодействия терроризму, радикализации, оргпреступности и наркотрафику, наметить дальнейшие шаги по обеспечению безопасности на транспорте и при проведении крупных спортивных мероприятий. Выдвинуты конкретные инициативы расширения практического взаимодействия между Москвой и Парижем, которые в настоящее время прорабатываются профильными ведомствами обеих сторон.Возвращаясь к теме радикализации, могу сказать, что мы неоднократно предупреждали наших французских партнеров об опасности, исходящей от террористов-выходцев с Северного Кавказа, а они принимали их как "борцов за свободу". Многие из этих мнимых "борцов за свободу" как раз и нашли свое прибежище во Франции, некоторые даже став гражданами этой страны.— Как российская сторона оценивает опасность просачивания в Россию наемников из Сирии и Ливии, участвующих в боях в Нагорном Карабахе?— Отрицать такую опасность, безусловно, нельзя. Мелочей в борьбе с терроризмом не бывает. Важно анализировать любые риски, в том числе потенциальные, работать на опережение. Российские правоохранительные органы самым внимательным образом отслеживают ситуацию и, как говорится, держат руку на пульсе.— Совет Безопасности РФ заявил, что пандемия COVID-19 в России показала реальность угроз от биологических агентов. Насколько остро на сегодняшний день стоит проблема биотерроризма? С какими западными партнерами ведет диалог Москва по этой проблематике?— В ряде случаев пандемия COVID-19 выявила неготовность национальных систем здравоохранения к своевременному реагированию на кризисные ситуации подобного рода, обнажила имеющиеся в некоторых странах уязвимые или, другими словами, слабые места в плане террористической защищенности, заставила международное сообщество относиться к этой проблеме еще более серьезно, хотя коронавирус сам по себе и не относится к явлению биотерроризма.В отдельных регионах мира отмечается стремление террористических структур воспользоваться сложившейся в условиях пандемии обстановкой для усиления своего влияния, пропаганды человеконенавистнических идей, рекрутирования новых сторонников прежде всего за счет несогласных с действиями властей по выходу из кризиса.Весьма рельефно проблематика биотерроризма обсуждалась в ходе контртеррористической недели ООН 6-10 июля этого года, которая в связи с пандемией прошла в режиме видеоконференции.Твердо убеждены в том, что в международном масштабе вопросами биотерроризма, равно как и биологической безопасности, нужно заниматься сконцентрировано, фокусируясь на выработке конкретных действенных коллективных мер предупреждения использования биологических агентов в противоправных целях. Недопустимо распылять и тем более дублировать такие усилия. Этой цели служит наша инициатива о разработке Международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма. Проект элементов будущей конвенции, учитывающей биологическую составляющую, мы представили в марте 2016 года в Женеве на конференции по разоружению.— Не считаете ли вы, что произошедшее с Алексеем Навальным может быть актом биотеррора?— Нет, не считаю.— Когда может быть возобновлено авиасообщение с Египтом? Что мешает возобновлению? В ряде СМИ появились сообщения о том, что возобновление авиационного сообщения на египетские курорты возможно лишь после того, как Каир признает крушение лайнера А321, произошедшее осенью 2015 года, терактом. Действительно ли это так?— Очевидно, ваш вопрос касается восстановления полноформатного авиасообщения с Египтом. Ведь с апреля 2018 года между Москвой и Каиром осуществляются регулярные рейсы. В то же время работаем над возобновлением чартерных рейсов в египетские курортные города Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Главный приоритет для нас в решении этого вопроса – обеспечение безопасности российских граждан.Как известно, причиной приостановки авиасообщения с Египтом стала произошедшая в небе над Синаем в октябре 2015 года трагедия с российским самолетом. Несмотря на то, что ее расследование и в России, и в Египте еще не завершено, российскими компетентными органами установлено, что имел место теракт. С учетом этого с египетскими партнерами по линии российских профильных ведомств было налажено взаимодействие в интересах повышения уровня безопасности в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады. Проведен значительный объем совместной работы. Вместе с тем пандемия коронавирусной инфекции не позволила довести ее до конца, и, соответственно, запустить в практическом плане процесс возобновления авиасообщения. Тем не менее, уверены, что это дело ближайшего времени, хотя сегодня и трудно назвать конкретные сроки. Вопрос серьезный и распадается на множество технических аспектов. При этом исходим из того, что завершение египетской стороной расследования причин катастрофы, включая привлечение к ответственности виновных в совершении этого преступления, безусловно, способствовало бы усилиям по предотвращению подобных трагедий в будущем.— Российская сторона заявила о том, что Киев готовит боевиков, чьей целью является обострение ситуации в Белоруссии. Речь шла об около 200 боевиках, въехавших со стороны Украины. Ведется Москвой диалог с Минском по данной проблематике? Как в целом вы оцениваете двустороннее взаимодействие по антитеррору?— Действительно, располагаем информацией о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляли в том числе с территории Украины. Сейчас масштабы протестных акций в республике, несмотря на поддержку извне, постепенно сокращаются. Однако отмечаем их все большую радикализацию: людей на улицы выходит меньше, но среди них становится больше воинствующих молодчиков с арматурой и булыжниками, настроенных на агрессивные действия против правоохранителей. Наши белорусские соседи реально оценивают все угрозы, исходящие от внешних сил. Поддерживается тесное взаимодействие компетентных органов России и Белоруссии по проблематике обеспечения безопасности. Ключевым для двустороннего сотрудничества документом – Приоритетными направлениями и первоочередными задачами дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы – предусматривается реализация ежегодных планов совместных мероприятий по противодействию терроризму на территории Союзного государства. — Британский МИД вновь обвинил Россию во враждебной киберактивности в отношении официальных лиц и организаций, готовящих Олимпийские игры в Токио. Предоставила ли британская сторона какие-либо доказательства подобных обвинений?— В контексте вновь звучащих из Лондона заявлений о якобы предпринятых "российскими хакерами" атаках в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в 2020 году в Токио, хотели бы повторить, что расцениваем эти информационные вбросы как очередную попытку бездоказательного обвинения России. Считаем, что подобная деструктивная линия подрывает усилия всего мирового сообщества по формированию открытой, справедливой и демократичной системы международной информационной безопасности.Напоминаем, что в соответствии с положениями принятого консенсусом доклада профильной группы правительственных экспертов 2015 года и закрепившей его рекомендации резолюции Генассамблеи ООН № 70/237 любые обвинения в организации и совершении преступных деяний, выдвигаемые против государств, должны быть обоснованными и подкрепляться соответствующими техническими данными. Нам уже надоело комментировать непрекращающийся поток выдвигаемых в наш адрес голословных обвинений. Все эти набившие оскомину измышления красноречиво говорят об убогости политического мышления младших партнеров США с Туманного Альбиона. Для урегулирования возникающих проблем нужно вести прямые и серьезные переговоры, разнообразные форматы которых мы неоднократно предлагали. Но почему-то британская дипломатия старательно и с упорством, достойным лучшего применения, сводит все к подобным гнусным инсинуациям.

https://radiosputnik.ria.ru/20201025/politika-1581444581.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201029/frantsiya-1582141083.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201029/1582105251.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/moskva-koronavirus-1580551623.html

https://ria.ru/20200930/egipet-1578006530.html

https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582085841.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег сыромолотов, интервью