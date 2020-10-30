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https://ria.ru/20201030/krym-1582329865.html
В Крыму ответили на призыв США к России покинуть полуостров
В Крыму ответили на призыв США к России покинуть полуостров
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал США забыть о том, что Крымский регион когда-то был в составе... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:29
2020-10-30T23:56
сергей цеков
республика крым
сша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал США забыть о том, что Крымский регион когда-то был в составе Украины, и прекратить тиражировать пустые требования оставить полуостров.Ранее постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор призвал Москву уйти из Крыма и начать процесс налаживания дружеских отношений с Украиной на основе взаимоуважения. Он также подчеркнул, что США не признают российский статус Крыма. Заявление Гилмора опубликовано в украинских СМИ.По его словам, США пора объективно оценить ситуацию с Крымом и согласиться с тем, что полуостров по закону и справедливости является составной частью России."Если США согласятся с этим, публично выразят свою точку зрения по этому поводу, то это будет очень хорошим примером справедливого решения территориальных вопросов и вопросов самоопределения. Если США признают российский статус Крыма, то это будет выражение высшей справедливости в современном международном сообществе", — сказал сенатор.
https://ria.ru/20201022/krym-1580956759.html
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сергей цеков, республика крым, сша, в мире

В Крыму ответили на призыв США к России покинуть полуостров

17:29 30.10.2020 (обновлено: 23:56 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал США забыть о том, что Крымский регион когда-то был в составе Украины, и прекратить тиражировать пустые требования оставить полуостров.
Ранее постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор призвал Москву уйти из Крыма и начать процесс налаживания дружеских отношений с Украиной на основе взаимоуважения. Он также подчеркнул, что США не признают российский статус Крыма. Заявление Гилмора опубликовано в украинских СМИ.

"США, как и Украине, пора забыть о том, что Крым когда-то был в составе украинского государства или снова вернется под контроль киевской власти. Пора прекратить тиражировать пустые требования оставить полуостров. Крымчане всегда стремились быть частью России, поэтому крымский референдум прошел по справедливости. Крымчане никогда не согласятся с подобными заявлениями представителей США. Для Крыма совершенно исключено и чужеродно быть частью Украины".

Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Сергей Цеков
Член Совета Федерации РФ от Крыма
По его словам, США пора объективно оценить ситуацию с Крымом и согласиться с тем, что полуостров по закону и справедливости является составной частью России.
"Если США согласятся с этим, публично выразят свою точку зрения по этому поводу, то это будет очень хорошим примером справедливого решения территориальных вопросов и вопросов самоопределения. Если США признают российский статус Крыма, то это будет выражение высшей справедливости в современном международном сообществе", — сказал сенатор.
Города юго-западного побережья Крымского полуострова - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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В Крыму заявили, что рядовых американцев мало волнует судьба полуострова
 
Сергей ЦековРеспублика КрымСШАВ мире
 
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