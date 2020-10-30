https://ria.ru/20201030/krym-1582329865.html

В Крыму ответили на призыв США к России покинуть полуостров

В Крыму ответили на призыв США к России покинуть полуостров

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал США забыть о том, что Крымский регион когда-то был в составе... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:29

2020-10-30T17:29

2020-10-30T23:56

сергей цеков

республика крым

сша

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал США забыть о том, что Крымский регион когда-то был в составе Украины, и прекратить тиражировать пустые требования оставить полуостров.Ранее постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор призвал Москву уйти из Крыма и начать процесс налаживания дружеских отношений с Украиной на основе взаимоуважения. Он также подчеркнул, что США не признают российский статус Крыма. Заявление Гилмора опубликовано в украинских СМИ.По его словам, США пора объективно оценить ситуацию с Крымом и согласиться с тем, что полуостров по закону и справедливости является составной частью России."Если США согласятся с этим, публично выразят свою точку зрения по этому поводу, то это будет очень хорошим примером справедливого решения территориальных вопросов и вопросов самоопределения. Если США признают российский статус Крыма, то это будет выражение высшей справедливости в современном международном сообществе", — сказал сенатор.

https://ria.ru/20201022/krym-1580956759.html

республика крым

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей цеков, республика крым, сша, в мире