https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582358259.html

Экс-глава Армении Кочарян заразился коронавирусом

Экс-глава Армении Кочарян заразился коронавирусом

Коронавирус выявлен у экс-президента Армении Роберта Кочаряна, он не сможет вылететь в Москву для обсуждения ситуации по Карабаху, сообщил в пятницу его офисе. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T19:06

2020-10-30T19:06

2020-10-30T19:06

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

нагорный карабах

роберт кочарян

москва

армения

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ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Коронавирус выявлен у экс-президента Армении Роберта Кочаряна, он не сможет вылететь в Москву для обсуждения ситуации по Карабаху, сообщил в пятницу его офисе.Ранее пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворгян сообщила, что экс-президенты страны Левон Тер-Петросян и Кочарян желают отправиться в Москву для обсуждения с представителями российской элиты проблемы Карабаха.В офисе бывшего главы государства отметили, что предложение Кочаряну поехать в Москву исходило от второго и третьего президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики - Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна. Подчеркивается, что Кочарян признал целесообразность этого предложения, однако выезд из страны по известной причине (из-за судебного процесса) был для него закрыт."После разговора Гукасяна и Саакяна с премьер-министром Армении суд разрешил Кочаряну выехать из страны с ограничением по сроку до 7 ноября, ему был возвращен паспорт. Роберт Кочарян намеревался вылететь в Москву в ближайшие дни и сдал тест на COVID-19, что является обязательным для въезда в Россию. Результат теста оказался положительным, что было полной неожиданностью, так как у него не было и до сих пор нет никаких симптомов болезни", - говорится в сообщении на странице офиса в Facebook."К сожалению, в сложившейся ситуации поездка в Москву и организация различных встреч стала временно невозможной. Сейчас президент Кочарян находится в самоизоляции, но делает все от него зависящее для того, чтобы содействовать остановке войны в Карабахе", - отметили в офисе.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20200909/kocharyan-1576984572.html

https://ria.ru/20200922/kocharyan-1577609815.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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