https://ria.ru/20201030/kontslager-1582220726.html

Поисковики рассказали о страшных находках в бывшем концлагере под Псковом

Поисковики рассказали о страшных находках в бывшем концлагере под Псковом

В ходе раскопок у псковской деревни Глоты, рядом с которой во время оккупации находился нацистский концлагерь, возможно, обнаружено место убийства воспитанников РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T10:06

2020-10-30T10:06

2020-10-30T10:15

без срока давности

великая отечественная война (1941-1945)

псковская область

новгородская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. В ходе раскопок у псковской деревни Глоты, рядом с которой во время оккупации находился нацистский концлагерь, возможно, обнаружено место убийства воспитанников какого-то советского учреждения для детей, например детдома. Об этом свидетельствуют итоги раскопок поисковиков, с которыми удалось ознакомиться РИА Новости.СК РФ сообщил в пятницу о завершении раскопок ранее неизвестных мест захоронения узников моглинского концлагеря и других мирных жителей. В одном из раскопов, неподалеку от Глотов, нашли останки 73 человек, половина из которых - дети, судя по обуви - от двух-трех лет.ГородскиеВ раскопе вместе с останками детей и детской обувью нашли вещи, свидетельствующие о том, что взрослые, находившиеся вместе с ребятишками, были городскими, а не сельскими жителями. Это золотые украшения, шесть пар очков, пенсне, жестяная табакерка, наполненная табаком, коробочка из-под металлических перьев для письма, портмоне.Помимо это, найдена обувь хорошего качества – на каблуках, которую носили тогда горожанки. Также обнаружены швейцарские часы Dynamo. Такие хронометры, как следует из материалов по истории часовой промышленности, выпускались этой фирмой специально для продаж в России до революции. Установить по ним владельца практически невозможно. Они относились к не самым дорогим часам, доступным относительно большому числу людей.Не семьиВерсии о возможном расстреле воспитанников детского дома придерживается и участник раскопок, директор фонда "Достоверная история" Юрий Алексеев."Что касается останков взрослых людей, то из них шесть мужских скелетов, остальные женские", - сказал РИА Новости историк. По его словам, там были расстреляны явно не семьи: "Иначе мужчин и женщин, очевидно, было бы поровну".Следовательно, можно предположить, что речь идет о каком-то детском учреждении, причем о городском учреждении – судя по найденным вещам, добавил историк.По словам историка, он будет пробовать проверить эту версию с помощью архивных документов."Мы сейчас подтвердили, что на этом месте в Глоте были захоронения времен Великой Отечественной войны. Но теперь встал вопрос, кого именно расстреливали… Я думаю, что мы это со временем выясним. Мы знаем, в каких немецких архивах это искать", - добавил собеседник агентства.МоглиноДеревня Глоты оказалась одним из мест казней узников концлагеря Моглино, в котором, по подсчетам историков, в 1941-1944 годы нацистские каратели уничтожили порядка 3 тысяч человек.Лагерь был организовал гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально на моглинской "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига - Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.С марта 1942 года сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и германской СД.Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране концлагеря работали эстонцы. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать именно Эстонии.Следственный комитет России в августе нынешнего года возбудил уголовное дело о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ (геноцид).Солецкий суд Новгородской области в минувший вторник впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом. По мнению суда, они были частью плана Германии по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.

https://ria.ru/20200803/1575290195.html

https://ria.ru/20200618/1573129589.html

псковская область

новгородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры раскопок ранее неизвестного массового захоронения в Псковской области В деревне Моглино Псковской области завершились раскопки массового захоронения на территории бывшего концлагеря, сообщается на сайте Следственного комитета. 2020-10-30T10:06 true PT0M54S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), псковская область, новгородская область, общество