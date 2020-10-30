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https://ria.ru/20201030/kontslager-1582220726.html
Поисковики рассказали о страшных находках в бывшем концлагере под Псковом
Поисковики рассказали о страшных находках в бывшем концлагере под Псковом
В ходе раскопок у псковской деревни Глоты, рядом с которой во время оккупации находился нацистский концлагерь, возможно, обнаружено место убийства воспитанников РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:06
2020-10-30T10:15
без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
псковская область
новгородская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. В ходе раскопок у псковской деревни Глоты, рядом с которой во время оккупации находился нацистский концлагерь, возможно, обнаружено место убийства воспитанников какого-то советского учреждения для детей, например детдома. Об этом свидетельствуют итоги раскопок поисковиков, с которыми удалось ознакомиться РИА Новости.СК РФ сообщил в пятницу о завершении раскопок ранее неизвестных мест захоронения узников моглинского концлагеря и других мирных жителей. В одном из раскопов, неподалеку от Глотов, нашли останки 73 человек, половина из которых - дети, судя по обуви - от двух-трех лет.ГородскиеВ раскопе вместе с останками детей и детской обувью нашли вещи, свидетельствующие о том, что взрослые, находившиеся вместе с ребятишками, были городскими, а не сельскими жителями. Это золотые украшения, шесть пар очков, пенсне, жестяная табакерка, наполненная табаком, коробочка из-под металлических перьев для письма, портмоне.Помимо это, найдена обувь хорошего качества – на каблуках, которую носили тогда горожанки. Также обнаружены швейцарские часы Dynamo. Такие хронометры, как следует из материалов по истории часовой промышленности, выпускались этой фирмой специально для продаж в России до революции. Установить по ним владельца практически невозможно. Они относились к не самым дорогим часам, доступным относительно большому числу людей.Не семьиВерсии о возможном расстреле воспитанников детского дома придерживается и участник раскопок, директор фонда "Достоверная история" Юрий Алексеев."Что касается останков взрослых людей, то из них шесть мужских скелетов, остальные женские", - сказал РИА Новости историк. По его словам, там были расстреляны явно не семьи: "Иначе мужчин и женщин, очевидно, было бы поровну".Следовательно, можно предположить, что речь идет о каком-то детском учреждении, причем о городском учреждении – судя по найденным вещам, добавил историк.По словам историка, он будет пробовать проверить эту версию с помощью архивных документов."Мы сейчас подтвердили, что на этом месте в Глоте были захоронения времен Великой Отечественной войны. Но теперь встал вопрос, кого именно расстреливали… Я думаю, что мы это со временем выясним. Мы знаем, в каких немецких архивах это искать", - добавил собеседник агентства.МоглиноДеревня Глоты оказалась одним из мест казней узников концлагеря Моглино, в котором, по подсчетам историков, в 1941-1944 годы нацистские каратели уничтожили порядка 3 тысяч человек.Лагерь был организовал гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально на моглинской "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига - Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.С марта 1942 года сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и германской СД.Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране концлагеря работали эстонцы. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать именно Эстонии.Следственный комитет России в августе нынешнего года возбудил уголовное дело о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ (геноцид).Солецкий суд Новгородской области в минувший вторник впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом. По мнению суда, они были частью плана Германии по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.
https://ria.ru/20200803/1575290195.html
https://ria.ru/20200618/1573129589.html
псковская область
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60
Кадры раскопок ранее неизвестного массового захоронения в Псковской области
В деревне Моглино Псковской области завершились раскопки массового захоронения на территории бывшего концлагеря, сообщается на сайте Следственного комитета.
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без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), псковская область, новгородская область, общество

Поисковики рассказали о страшных находках в бывшем концлагере под Псковом

10:06 30.10.2020 (обновлено: 10:15 30.10.2020)
 
© Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудники Следственного комитета на месте раскопок ранее неизвестного массового захоронения в Псковской области. Стоп-кадр видео
Сотрудники Следственного комитета на месте раскопок ранее неизвестного массового захоронения в Псковской области. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Следственный комитет Российской Федерации
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. В ходе раскопок у псковской деревни Глоты, рядом с которой во время оккупации находился нацистский концлагерь, возможно, обнаружено место убийства воспитанников какого-то советского учреждения для детей, например детдома. Об этом свидетельствуют итоги раскопок поисковиков, с которыми удалось ознакомиться РИА Новости.
СК РФ сообщил в пятницу о завершении раскопок ранее неизвестных мест захоронения узников моглинского концлагеря и других мирных жителей. В одном из раскопов, неподалеку от Глотов, нашли останки 73 человек, половина из которых - дети, судя по обуви - от двух-трех лет.

Городские

В раскопе вместе с останками детей и детской обувью нашли вещи, свидетельствующие о том, что взрослые, находившиеся вместе с ребятишками, были городскими, а не сельскими жителями. Это золотые украшения, шесть пар очков, пенсне, жестяная табакерка, наполненная табаком, коробочка из-под металлических перьев для письма, портмоне.
Помимо это, найдена обувь хорошего качества – на каблуках, которую носили тогда горожанки. Также обнаружены швейцарские часы Dynamo. Такие хронометры, как следует из материалов по истории часовой промышленности, выпускались этой фирмой специально для продаж в России до революции. Установить по ним владельца практически невозможно. Они относились к не самым дорогим часам, доступным относительно большому числу людей.
© РИА НовостиВещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
1 из 6
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
© РИА Новости
© РИА НовостиВещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
2 из 6
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
© РИА Новости
© РИА НовостиВещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
3 из 6
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
© РИА Новости
© РИА НовостиВещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
4 из 6
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
© РИА Новости
© РИА НовостиВещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
5 из 6
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
© РИА Новости
© РИА НовостиВещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
6 из 6
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
© РИА Новости
1 из 6
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
© РИА Новости
2 из 6
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
© РИА Новости
3 из 6
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
© РИА Новости
4 из 6
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
© РИА Новости
5 из 6
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
© РИА Новости
6 из 6
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
© РИА Новости

Не семьи

Версии о возможном расстреле воспитанников детского дома придерживается и участник раскопок, директор фонда "Достоверная история" Юрий Алексеев.
"Что касается останков взрослых людей, то из них шесть мужских скелетов, остальные женские", - сказал РИА Новости историк. По его словам, там были расстреляны явно не семьи: "Иначе мужчин и женщин, очевидно, было бы поровну".
Следовательно, можно предположить, что речь идет о каком-то детском учреждении, причем о городском учреждении – судя по найденным вещам, добавил историк.
© РИА НовостиФрагменты человеческих останков, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Фрагменты человеческих останков, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости
Фрагменты человеческих останков, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
"Но это и явно не расстрелянная школа – потому что среди найденных вещей очень много детской обуви на двух-трехлетних ребятишек. Знаете, когда мы с поисковиками все это видели, доставали, то были просто в бешеной ярости. Моя версия – там был расстрелян детский дом, воспитателями в котором были люди интеллигентные, что называется, старой закваски", - говорит Алексеев.
По словам историка, он будет пробовать проверить эту версию с помощью архивных документов.
"Мы сейчас подтвердили, что на этом месте в Глоте были захоронения времен Великой Отечественной войны. Но теперь встал вопрос, кого именно расстреливали… Я думаю, что мы это со временем выясним. Мы знаем, в каких немецких архивах это искать", - добавил собеседник агентства.
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
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Эстонский каратель о расстрелах в Пскове: "Не считал, сколько убил"

Моглино

Деревня Глоты оказалась одним из мест казней узников концлагеря Моглино, в котором, по подсчетам историков, в 1941-1944 годы нацистские каратели уничтожили порядка 3 тысяч человек.
Лагерь был организовал гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально на моглинской "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига - Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.
С марта 1942 года сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и германской СД.
Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране концлагеря работали эстонцы. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать именно Эстонии.
Участники поискового движения во время раскопок захоронения мирных жителей близ деревни Моглино Псковской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2020
18 июня, 15:27
ФСБ рассекретила новые имена действовавших под Псковом карателей
Следственный комитет России в августе нынешнего года возбудил уголовное дело о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ (геноцид).
Солецкий суд Новгородской области в минувший вторник впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом. По мнению суда, они были частью плана Германии по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.
 
Без срока давностиВеликая Отечественная война (1941-1945)Псковская областьНовгородская областьОбщество
 
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