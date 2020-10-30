https://ria.ru/20201030/kontslager-1582211687.html

На месте бывшего концлагеря под Псковом обнаружили останки 188 человек

На месте бывшего концлагеря под Псковом обнаружили останки 188 человек

В деревне Моглино Псковской области завершились раскопки массового захоронения на территории бывшего концлагеря, найдены останки 188 человек, сообщается на... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T08:46

2020-10-30T08:46

2020-10-30T12:23

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

без срока давности

псковская область

псков

общество

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В деревне Моглино Псковской области завершились раскопки массового захоронения на территории бывшего концлагеря, найдены останки 188 человек, сообщается на сайте Следственного комитета."В том числе на десятом раскопе в поселке Глоты почти половина из 73 обнаруженных останков принадлежит детям. <...> Проводятся судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, найдено много артефактов, свидетельствующих о том, что расстреляно было именно гражданское население", — говорится в релизе.Работа, направленная на расследование преступлений нацистов, продолжается: следователи изучают архивные и научно-исторические данные, чтобы установить виновных.Ранее СК завел уголовное дело о массовых убийствах мирного населения в Псковской области в годы Великой Отечественной войны."Моглино"В середине июня в Псковской области нашли захоронение жертв нацистского концлагеря "Моглино", где, по подсчетам историков, в 1941-1944 годы уничтожили около трех тысяч человек.Гитлеровцы организовали его вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране работали эстонцы. Именно Эстонии нацистское командование планировало передать часть региона после Второй мировой войны.Изначально на "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые ремонтировали дорогу Рига — Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.С марта 1942-го сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и германской СД.

https://ria.ru/20200803/1575290195.html

псковская область

псков

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры раскопок ранее неизвестного массового захоронения в Псковской области В деревне Моглино Псковской области завершились раскопки массового захоронения на территории бывшего концлагеря, сообщается на сайте Следственного комитета. 2020-10-30T08:46 true PT0M54S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), без срока давности, псковская область, псков, общество