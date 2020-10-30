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https://ria.ru/20201030/kontslager-1582211687.html
На месте бывшего концлагеря под Псковом обнаружили останки 188 человек
На месте бывшего концлагеря под Псковом обнаружили останки 188 человек
В деревне Моглино Псковской области завершились раскопки массового захоронения на территории бывшего концлагеря, найдены останки 188 человек, сообщается на... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T08:46
2020-10-30T12:23
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
без срока давности
псковская область
псков
общество
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В деревне Моглино Псковской области завершились раскопки массового захоронения на территории бывшего концлагеря, найдены останки 188 человек, сообщается на сайте Следственного комитета."В том числе на десятом раскопе в поселке Глоты почти половина из 73 обнаруженных останков принадлежит детям. &lt;...&gt; Проводятся судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, найдено много артефактов, свидетельствующих о том, что расстреляно было именно гражданское население", — говорится в релизе.Работа, направленная на расследование преступлений нацистов, продолжается: следователи изучают архивные и научно-исторические данные, чтобы установить виновных.Ранее СК завел уголовное дело о массовых убийствах мирного населения в Псковской области в годы Великой Отечественной войны."Моглино"В середине июня в Псковской области нашли захоронение жертв нацистского концлагеря "Моглино", где, по подсчетам историков, в 1941-1944 годы уничтожили около трех тысяч человек.Гитлеровцы организовали его вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране работали эстонцы. Именно Эстонии нацистское командование планировало передать часть региона после Второй мировой войны.Изначально на "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые ремонтировали дорогу Рига — Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.С марта 1942-го сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и германской СД.
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псковская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Кадры раскопок ранее неизвестного массового захоронения в Псковской области
В деревне Моглино Псковской области завершились раскопки массового захоронения на территории бывшего концлагеря, сообщается на сайте Следственного комитета.
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великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), без срока давности, псковская область, псков, общество

На месте бывшего концлагеря под Псковом обнаружили останки 188 человек

08:46 30.10.2020 (обновлено: 12:23 30.10.2020)
 
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииНа месте раскопок ранее неизвестного массового захоронения у деревни Глоты в Псковской области
На месте раскопок ранее неизвестного массового захоронения у деревни Глоты в Псковской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В деревне Моглино Псковской области завершились раскопки массового захоронения на территории бывшего концлагеря, найдены останки 188 человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
"В том числе на десятом раскопе в поселке Глоты почти половина из 73 обнаруженных останков принадлежит детям. <...> Проводятся судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, найдено много артефактов, свидетельствующих о том, что расстреляно было именно гражданское население", — говорится в релизе.
Работа, направленная на расследование преступлений нацистов, продолжается: следователи изучают архивные и научно-исторические данные, чтобы установить виновных.
Ранее СК завел уголовное дело о массовых убийствах мирного населения в Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
© РИА Новости

Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
1 из 6

Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости
© РИА Новости

Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
2 из 6

Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости
© РИА Новости

Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
3 из 6

Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости
© РИА Новости

Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
4 из 6

Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости
© РИА Новости

Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны
5 из 6

Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости
© РИА Новости

Патрон от пистолета Walther PP калибра 6,35х15 миллиметров, который возможно принадлежал высокому чину СС, участвовавшему в казнях мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отчественной войны.

Патрон от пистолета Walther PP калибра 6,35х15 миллиметров, который возможно принадлежал высокому чину СС, участвовавшему в казнях мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отчественной войны
6 из 6

Патрон от пистолета Walther PP калибра 6,35х15 миллиметров, который возможно принадлежал высокому чину СС, участвовавшему в казнях мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отчественной войны.

© РИА Новости
1 из 6

Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости
2 из 6

Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости
3 из 6

Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости
4 из 6

Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости
5 из 6

Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости
6 из 6

Патрон от пистолета Walther PP калибра 6,35х15 миллиметров, который возможно принадлежал высокому чину СС, участвовавшему в казнях мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отчественной войны.

© РИА Новости

"Моглино"

В середине июня в Псковской области нашли захоронение жертв нацистского концлагеря "Моглино", где, по подсчетам историков, в 1941-1944 годы уничтожили около трех тысяч человек.
Гитлеровцы организовали его вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране работали эстонцы. Именно Эстонии нацистское командование планировало передать часть региона после Второй мировой войны.
Изначально на "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые ремонтировали дорогу Рига — Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.
С марта 1942-го сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и германской СД.
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
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Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Без срока давностиПсковская областьПсковОбщество
 
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