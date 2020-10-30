На месте бывшего концлагеря под Псковом обнаружили останки 188 человек
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
Патрон от пистолета Walther PP калибра 6,35х15 миллиметров, который возможно принадлежал высокому чину СС, участвовавшему в казнях мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отчественной войны.
Патрон от пистолета Walther PP калибра 6,35х15 миллиметров, который возможно принадлежал высокому чину СС, участвовавшему в казнях мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отчественной войны.
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
Вещи, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
Патрон от пистолета Walther PP калибра 6,35х15 миллиметров, который возможно принадлежал высокому чину СС, участвовавшему в казнях мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отчественной войны.