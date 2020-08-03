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СК завел дело о геноциде населения Псковской области в годы войны
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T09:49
75 лет великой победы
без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
псковская область
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), псковская область, происшествия

СК завел дело о геноциде населения Псковской области в годы войны

09:14 03.08.2020 (обновлено: 09:49 03.08.2020)
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© Фото : пресс-служба администрации Псковской областиМесто захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
© Фото : пресс-служба администрации Псковской области
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В Главном следственном управлении СК РФ по результатам процессуальной проверки по факту обнаружения ранее неизвестного массового захоронения в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид)", - сказала Петренко журналистам.
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Она добавила, что из обнаруженного захоронения уже извлекли останки 46 человек, среди которых девять женщин с признаками насильственной смерти.
"Из архивных источников следствием получена информация о том, что в годы оккупации в Моглинском концлагере было уничтожено более 3 тысяч советских граждан. При этом массовые расстрелы узников производились не только в окрестностях самого лагеря, но и в районе поселка Глоты и иных населенных пунктов Псковской области", - отметила Петренко.
По ее словам, с привлечением сил и средств Минобороны РФ в районе Моглино продолжаются работы по извлечению останков, поисково-разведывательные мероприятия в районе поселка Глоты, а также изучаются архивные материалы, "свидетельствующие о совершении в отношении мирного населения военных преступлений и преступлений против человечности".
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"В СК и в дальнейшем будет продолжена работа, направленная на фиксацию и расследование преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны в отношении мирного советского населения. Ни одно преступление, основанное на преступных идеях человеконенавистничества и расового превосходства, даже по прошествии столь продолжительного времени, не останется незамеченным и безнаказанным", - добавила Петренко.
В середине июня поисковики нашли в Псковской области захоронение жертв нацистского концлагеря Моглино, где, по подсчетам историков, в 1941-1944 годы было уничтожено порядка 3 тысяч человек. Раскопки на месте продолжаются.
Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране концлагеря работали эстонцы. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать именно Эстонии.
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
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Концлагерь Моглино был организовал гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально в моглинской "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига - Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.
С марта 1942 года сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и германской СД.
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75 лет Великой ПобедыБез срока давностиВеликая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Псковская областьПроисшествия
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