СК завел дело о геноциде населения Псковской области в годы войны

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых убийствах мирного населения на территории Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко

"В Главном следственном управлении СК РФ по результатам процессуальной проверки по факту обнаружения ранее неизвестного массового захоронения в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид)", - сказала Петренко журналистам.

Она добавила, что из обнаруженного захоронения уже извлекли останки 46 человек, среди которых девять женщин с признаками насильственной смерти.

"Из архивных источников следствием получена информация о том, что в годы оккупации в Моглинском концлагере было уничтожено более 3 тысяч советских граждан. При этом массовые расстрелы узников производились не только в окрестностях самого лагеря, но и в районе поселка Глоты и иных населенных пунктов Псковской области", - отметила Петренко.

По ее словам, с привлечением сил и средств Минобороны РФ в районе Моглино продолжаются работы по извлечению останков, поисково-разведывательные мероприятия в районе поселка Глоты, а также изучаются архивные материалы, "свидетельствующие о совершении в отношении мирного населения военных преступлений и преступлений против человечности".

"В СК и в дальнейшем будет продолжена работа, направленная на фиксацию и расследование преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны в отношении мирного советского населения. Ни одно преступление, основанное на преступных идеях человеконенавистничества и расового превосходства, даже по прошествии столь продолжительного времени, не останется незамеченным и безнаказанным", - добавила Петренко.

В середине июня поисковики нашли в Псковской области захоронение жертв нацистского концлагеря Моглино, где, по подсчетам историков, в 1941-1944 годы было уничтожено порядка 3 тысяч человек. Раскопки на месте продолжаются.

Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране концлагеря работали эстонцы. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать именно Эстонии.

Концлагерь Моглино был организовал гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально в моглинской "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига - Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.