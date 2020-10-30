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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201030/karabakh-1582279655.html
Карабах заявил о взятии в плен воевавшего на стороне Азербайджана сирийца
Карабах заявил о взятии в плен воевавшего на стороне Азербайджана сирийца
В Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о взятии в плен сирийца, который, по их данным, участвовал в боевых действиях на стороне... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:08
2020-10-30T16:57
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
сирия
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 30 окт — РИА Новости. В Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о взятии в плен сирийца, который, по их данным, участвовал в боевых действиях на стороне Азербайджана.Как пишет Sputnik Армения в своем Telegram-канале, задержанный на допросе заявил, что прошел обучение под руководством турецких инструкторов и после этого его забросили на передовую в составе отряда из 250 человек. По его словам, всем обещали по две тысячи долларов, но денег не заплатили. В Карабахе уже не в первый раз заявляют об участии в конфликте сирийских наемников, однако официальный Баку это отрицает.Так, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов накануне сообщил РИА Новости, что это дезинформация, которую распространяют "некоторые страны".Он подчеркивал, что "до настоящего момента не было ни одного доказательства" подобных заявлений. Также министр добавил, что у Баку есть "множество" фактов использования террористов и наемников армянской стороной. Ситуация линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий. Ереван заявил, что Баку активно поддерживает Турция. Стороны неоднократно при международном посредничестве пытались договориться о прекращении огня, но боевые действия продолжаются.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
нагорный карабах
сирия
азербайджан
армения
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Допрос захваченного в Карабахе сирийца
В Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о взятии в плен сирийца, который, по их данным, участвовал в боевых действиях на стороне Азербайджана. "Подразделения Армии обороны (Карабаха. — Прим. ред.) пленили очередного террориста, даже поверхностный допрос которого не оставляет никаких сомнений в наличии террористов на азербайджанской линии фронта. Имя плененного исламского радикала и террориста — Мехред Мухаммад Альшхер, родом из Сирии", — сообщил Telegram-канал официального информационного центра Карабаха.
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нагорный карабах, сирия, азербайджан, армения, в мире

Карабах заявил о взятии в плен воевавшего на стороне Азербайджана сирийца

14:08 30.10.2020 (обновлено: 16:57 30.10.2020)
 
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ЕРЕВАН, 30 окт — РИА Новости. В Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о взятии в плен сирийца, который, по их данным, участвовал в боевых действиях на стороне Азербайджана.

"Подразделения Армии обороны (Карабаха. — Прим. ред.) пленили очередного террориста, даже поверхностный допрос которого не оставляет никаких сомнений в наличии террористов на азербайджанской линии фронта. Имя плененного исламского радикала и террориста — Мехред Мухаммад Альшхер, родом из Сирии", — сообщил Telegram-канал официального информационного центра Карабаха.

Как пишет Sputnik Армения в своем Telegram-канале, задержанный на допросе заявил, что прошел обучение под руководством турецких инструкторов и после этого его забросили на передовую в составе отряда из 250 человек. По его словам, всем обещали по две тысячи долларов, но денег не заплатили.
В Карабахе уже не в первый раз заявляют об участии в конфликте сирийских наемников, однако официальный Баку это отрицает.
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Так, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов накануне сообщил РИА Новости, что это дезинформация, которую распространяют "некоторые страны".
Он подчеркивал, что "до настоящего момента не было ни одного доказательства" подобных заявлений. Также министр добавил, что у Баку есть "множество" фактов использования террористов и наемников армянской стороной.
Ситуация линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий. Ереван заявил, что Баку активно поддерживает Турция.
Стороны неоднократно при международном посредничестве пытались договориться о прекращении огня, но боевые действия продолжаются.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахСирияАзербайджанАрменияВ мире
 
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