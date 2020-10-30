https://ria.ru/20201030/karabakh-1582219146.html

В Баку заявили об уничтожении армянской РСЗО "Смерч", стрелявшей по Барде

В Баку заявили об уничтожении армянской РСЗО "Смерч", стрелявшей по Барде

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении армянской РСЗО "Смерч", которая, по данным ведомства, обстреливала Барду. Кадры операции министерство разместило... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T09:47

2020-10-30T09:47

2020-10-30T12:05

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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БАКУ, 30 окт — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении армянской РСЗО "Смерч", которая, по данным ведомства, обстреливала Барду. Кадры операции министерство разместило на своем сайте.Двадцать восьмого октября азербайджанская Генпрокуратура заявила, что в результате удара армянских вооруженных сил по Барде с применением запрещенных кассетных боеприпасов погибли не менее 19 человек, ранены 60. Глава республики Ильхам Алиев пообещал жесткий ответ. В Армении обвинения отвергли.Утром в пятницу Баку обвинил Ереван в обстреле районов, которые граничат с Карабахом. Бои продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта, заявили также в военном ведомстве, подчеркнув, что азербайджанская армия пресекла все атаки и уничтожила большое количество живой силы и военной техники противника, в том числе два штурмовика Су-25, три танка Т-72, десять различных пушек, две самоходных гаубицы "Гвоздика".Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в свою очередь, заявляли, что накануне Азербайджан наносил ракетные удары по Степанакерту, Шуши, Аскерану, Мартакерту и Мартуни. Сообщается о раненых среди мирного населения и значительном материальном ущербе.В Минобороны Армении при этом утверждают, что армии обороны Карабаха удалось несколько улучшить позиции на южном направлении фронта.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.С 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами убитых, о чем Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако уже спустя несколько часов бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие стороны предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в конце прошлой недели, успехом это тоже не увенчалось.

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения, в мире