https://ria.ru/20201030/karabakh-1582208308.html

Баку обвинил Ереван в обстреле районов у границы с Карабахом

Баку обвинил Ереван в обстреле районов у границы с Карабахом

Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреливают районы, граничащие с Нагорным Карабахом. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T07:41

2020-10-30T07:41

2020-10-30T09:21

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

в мире

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БАКУ, 30 окт — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреливают районы, граничащие с Нагорным Карабахом.Бои продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта, заявили также в военном ведомстве, подчеркнув, что азербайджанская армия пресекла все атаки и уничтожила большое количество живой силы и военной техники противника, в том числе два штурмовика Су-25, три танка Т-72, десять различных пушек, две самоходных гаубицы "Гвоздика".Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в свою очередь, заявляли, что накануне Азербайджан наносил ракетные удары по Степанакерту, Шуши, Аскерану, Мартакерту и Мартуни. Сообщается о раненых среди мирного населения и значительном материальном ущербе.В Минобороны Армении при этом утверждают, что Армии обороны Карабаха удалось несколько улучшить позиции на южном направлении фронта.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.С 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами убитых, о чем Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако уже спустя несколько часов бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие стороны предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в конце прошлой недели, успехом это тоже не увенчалось.

https://ria.ru/20201029/karabakh-1582156552.html

нагорно-карабахская республика

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, в мире