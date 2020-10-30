Баку обвинил Ереван в обстреле районов у границы с Карабахом
07:41 30.10.2020 (обновлено: 09:21 30.10.2020)
БАКУ, 30 окт — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреливают районы, граничащие с Нагорным Карабахом.
"Тридцатого октября в 07:35 (06:35 мск. — Прим. ред.) населенные пункты в Геранбойском, Тертерском и Агджабединском районах Азербайджана подвергаются артиллерийскому обстрелу. Предпринимаются адекватные меры со стороны армии", — говорится в сообщении.
Бои продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта, заявили также в военном ведомстве, подчеркнув, что азербайджанская армия пресекла все атаки и уничтожила большое количество живой силы и военной техники противника, в том числе два штурмовика Су-25, три танка Т-72, десять различных пушек, две самоходных гаубицы "Гвоздика".
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в свою очередь, заявляли, что накануне Азербайджан наносил ракетные удары по Степанакерту, Шуши, Аскерану, Мартакерту и Мартуни. Сообщается о раненых среди мирного населения и значительном материальном ущербе.
В Минобороны Армении при этом утверждают, что Армии обороны Карабаха удалось несколько улучшить позиции на южном направлении фронта.
С 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами убитых, о чем Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако уже спустя несколько часов бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие стороны предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.
Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в конце прошлой недели, успехом это тоже не увенчалось.