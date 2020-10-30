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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201030/karabakh-1582208308.html
Баку обвинил Ереван в обстреле районов у границы с Карабахом
Баку обвинил Ереван в обстреле районов у границы с Карабахом
Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреливают районы, граничащие с Нагорным Карабахом. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T07:41
2020-10-30T09:21
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
в мире
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БАКУ, 30 окт — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреливают районы, граничащие с Нагорным Карабахом.Бои продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта, заявили также в военном ведомстве, подчеркнув, что азербайджанская армия пресекла все атаки и уничтожила большое количество живой силы и военной техники противника, в том числе два штурмовика Су-25, три танка Т-72, десять различных пушек, две самоходных гаубицы "Гвоздика".Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в свою очередь, заявляли, что накануне Азербайджан наносил ракетные удары по Степанакерту, Шуши, Аскерану, Мартакерту и Мартуни. Сообщается о раненых среди мирного населения и значительном материальном ущербе.В Минобороны Армении при этом утверждают, что Армии обороны Карабаха удалось несколько улучшить позиции на южном направлении фронта.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.С 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами убитых, о чем Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако уже спустя несколько часов бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие стороны предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в конце прошлой недели, успехом это тоже не увенчалось.
https://ria.ru/20201029/karabakh-1582156552.html
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минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, в мире

Баку обвинил Ереван в обстреле районов у границы с Карабахом

07:41 30.10.2020 (обновлено: 09:21 30.10.2020)
 
© Фото : Минобороны АрменииВоенная техника армии Армении
Военная техника армии Армении - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : Минобороны Армении
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БАКУ, 30 окт — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреливают районы, граничащие с Нагорным Карабахом.

"Тридцатого октября в 07:35 (06:35 мск. — Прим. ред.) населенные пункты в Геранбойском, Тертерском и Агджабединском районах Азербайджана подвергаются артиллерийскому обстрелу. Предпринимаются адекватные меры со стороны армии", — говорится в сообщении.

Бои продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта, заявили также в военном ведомстве, подчеркнув, что азербайджанская армия пресекла все атаки и уничтожила большое количество живой силы и военной техники противника, в том числе два штурмовика Су-25, три танка Т-72, десять различных пушек, две самоходных гаубицы "Гвоздика".
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в свою очередь, заявляли, что накануне Азербайджан наносил ракетные удары по Степанакерту, Шуши, Аскерану, Мартакерту и Мартуни. Сообщается о раненых среди мирного населения и значительном материальном ущербе.
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В Минобороны Армении при этом утверждают, что Армии обороны Карабаха удалось несколько улучшить позиции на южном направлении фронта.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
С 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами убитых, о чем Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако уже спустя несколько часов бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие стороны предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.
Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в конце прошлой недели, успехом это тоже не увенчалось.
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Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАВ мире
 
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