https://ria.ru/20201030/kadyrov-1582393106.html

Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону

Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал Владимиру Жириновскому не поднимать темы карикатур на Мухаммада и борьбы с терроризмом. Об этом он написал в своем... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T23:50

2020-10-30T23:50

2020-10-30T23:53

вооруженные нападения во франции

россия

кристиан эстрози

эммануэль макрон

чеченская республика (чечня)

дмитрий песков

авиньон

франция

лион

ницца

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал Владимиру Жириновскому не поднимать темы карикатур на Мухаммада и борьбы с терроризмом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.В пятницу Владимир Жириновский, отвечая на вопрос о последних заявлениях главы Чечни заявил, что необходимо избегать комментариев в поддержку террористических действий и добавил, что руководители субъектов не должны вмешиваться во внешнеполитические вопросы.Кадыров отметил, что удивлен и возмущен комментарием Жириновского, который, по его словам, "взял на себя смелость" учить глав регионов их работе. Он назвал заявление лидера ЛДПР самопиаром. Глава Чечни добавил, что карикатуры на пророка Мухаммеда — неподходящее для этого поприще."Поэтому Жириновскому лучше не касаться этой темы. Да, пусть участвует в ток-шоу, тратит свои деньги, полученные от проданных до выборов мандатов, пиарится, кутит и кайфует, разрабатывает законопроекты... Но не упоминай религию, Жириновский. Религия и культура - понятия с тобой не сочетающиеся", — заявил Кадыров.Он также посоветовал депутату "не заикаться" о борьбе с терроризмом и извиниться за свои слова.Помимо этого, Кадыров призвал власти Франции извиниться перед мусульманами. В свою очередь, приверженцев ислама в России он предостерег от необдуманных действий. Глава Чечни заявил, что им не стоит участвовать в митингах возле диппредставительств Франции, поскольку "от этого мало что изменится, но есть вероятность провокации".Во вторник Кадыров осудил слова французского лидера, который заявил, что Париж продолжит поддерживать публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Кадыров выразил мнение, что Макрон поддерживает провокации и этим подстрекает "мусульман совершать преступления". Глава Чечни призвал президента Франции "прекратить, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру". На следующий день пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова Кадырова. Он отметил, что главы регионов не занимаются внешней политикой и по этим вопросам необходимо ориентироваться на линию главы государства.Выступления МакронаВ октябре Макрон выступил на тему борьбы с религиозным сепаратизмом в стране и сообщил о подготовке принятия законопроекта, направленного на укрепление республиканских ценностей, который должны представить 9 декабря. Глава государства заявил о необходимости "освобождения ислама во Франции от иностранного влияния", а также укрепления контроля над финансированием мечетей. Поводом для выступления Макрона стало жестокое убийство учителя истории Сэмюэля Пати, показывавшего на занятиях карикатуры на пророка Мухаммеда.Ранее французский лидер прокомментировал публикацию новых изображений журналом Charlie Hebdo, заявив, что в стране существует "свобода богохульствовать". После убийства Пати Макрон заявил, что во Франции не планируют отказываться от подобных карикатур.Накануне утром в Ницце вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам. Жертвами стали три человека, злоумышленника удалось задержать, его серьезно ранили.Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.После атаки по всей территории республики ввели антитеррористический план Vigipirate. Макрон назвал случившееся терактом.Помимо этого, в четверг в Лионе задержали мужчину, планировавшего теракт. Еще одного злоумышленника, готовившего нападение на полицейских, ликвидировали в Авиньоне.

https://ria.ru/20201030/posolstvo-1582328467.html

https://ria.ru/20201030/beyrut-1582315287.html

https://rsport.ria.ru/20201030/nurmagomedov-1582274750.html

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авиньон

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, россия, кристиан эстрози, эммануэль макрон, чеченская республика (чечня), дмитрий песков, авиньон, франция, лион, ницца, в мире, рамзан кадыров