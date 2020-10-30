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https://ria.ru/20201030/kadyrov-1582393106.html
Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал Владимиру Жириновскому не поднимать темы карикатур на Мухаммада и борьбы с терроризмом. Об этом он написал в своем... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T23:50
2020-10-30T23:53
вооруженные нападения во франции
россия
кристиан эстрози
эммануэль макрон
чеченская республика (чечня)
дмитрий песков
авиньон
франция
лион
ницца
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал Владимиру Жириновскому не поднимать темы карикатур на Мухаммада и борьбы с терроризмом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.В пятницу Владимир Жириновский, отвечая на вопрос о последних заявлениях главы Чечни заявил, что необходимо избегать комментариев в поддержку террористических действий и добавил, что руководители субъектов не должны вмешиваться во внешнеполитические вопросы.Кадыров отметил, что удивлен и возмущен комментарием Жириновского, который, по его словам, "взял на себя смелость" учить глав регионов их работе. Он назвал заявление лидера ЛДПР самопиаром. Глава Чечни добавил, что карикатуры на пророка Мухаммеда — неподходящее для этого поприще."Поэтому Жириновскому лучше не касаться этой темы. Да, пусть участвует в ток-шоу, тратит свои деньги, полученные от проданных до выборов мандатов, пиарится, кутит и кайфует, разрабатывает законопроекты... Но не упоминай религию, Жириновский. Религия и культура - понятия с тобой не сочетающиеся", — заявил Кадыров.Он также посоветовал депутату "не заикаться" о борьбе с терроризмом и извиниться за свои слова.Помимо этого, Кадыров призвал власти Франции извиниться перед мусульманами. В свою очередь, приверженцев ислама в России он предостерег от необдуманных действий. Глава Чечни заявил, что им не стоит участвовать в митингах возле диппредставительств Франции, поскольку "от этого мало что изменится, но есть вероятность провокации".Во вторник Кадыров осудил слова французского лидера, который заявил, что Париж продолжит поддерживать публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Кадыров выразил мнение, что Макрон поддерживает провокации и этим подстрекает "мусульман совершать преступления". Глава Чечни призвал президента Франции "прекратить, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру". На следующий день пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова Кадырова. Он отметил, что главы регионов не занимаются внешней политикой и по этим вопросам необходимо ориентироваться на линию главы государства.Выступления МакронаВ октябре Макрон выступил на тему борьбы с религиозным сепаратизмом в стране и сообщил о подготовке принятия законопроекта, направленного на укрепление республиканских ценностей, который должны представить 9 декабря. Глава государства заявил о необходимости "освобождения ислама во Франции от иностранного влияния", а также укрепления контроля над финансированием мечетей. Поводом для выступления Макрона стало жестокое убийство учителя истории Сэмюэля Пати, показывавшего на занятиях карикатуры на пророка Мухаммеда.Ранее французский лидер прокомментировал публикацию новых изображений журналом Charlie Hebdo, заявив, что в стране существует "свобода богохульствовать". После убийства Пати Макрон заявил, что во Франции не планируют отказываться от подобных карикатур.Накануне утром в Ницце вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам. Жертвами стали три человека, злоумышленника удалось задержать, его серьезно ранили.Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.После атаки по всей территории республики ввели антитеррористический план Vigipirate. Макрон назвал случившееся терактом.Помимо этого, в четверг в Лионе задержали мужчину, планировавшего теракт. Еще одного злоумышленника, готовившего нападение на полицейских, ликвидировали в Авиньоне.
https://ria.ru/20201030/posolstvo-1582328467.html
https://ria.ru/20201030/beyrut-1582315287.html
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вооруженные нападения во франции, россия, кристиан эстрози, эммануэль макрон, чеченская республика (чечня), дмитрий песков, авиньон, франция, лион, ницца, в мире, рамзан кадыров

Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону

23:50 30.10.2020 (обновлено: 23:53 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал Владимиру Жириновскому не поднимать темы карикатур на Мухаммада и борьбы с терроризмом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В пятницу Владимир Жириновский, отвечая на вопрос о последних заявлениях главы Чечни заявил, что необходимо избегать комментариев в поддержку террористических действий и добавил, что руководители субъектов не должны вмешиваться во внешнеполитические вопросы.
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У французского посольства в Москве задержали около десяти человек
Кадыров отметил, что удивлен и возмущен комментарием Жириновского, который, по его словам, "взял на себя смелость" учить глав регионов их работе. Он назвал заявление лидера ЛДПР самопиаром. Глава Чечни добавил, что карикатуры на пророка Мухаммеда — неподходящее для этого поприще.
"Поэтому Жириновскому лучше не касаться этой темы. Да, пусть участвует в ток-шоу, тратит свои деньги, полученные от проданных до выборов мандатов, пиарится, кутит и кайфует, разрабатывает законопроекты... Но не упоминай религию, Жириновский. Религия и культура - понятия с тобой не сочетающиеся", — заявил Кадыров.
Он также посоветовал депутату "не заикаться" о борьбе с терроризмом и извиниться за свои слова.
Помимо этого, Кадыров призвал власти Франции извиниться перед мусульманами. В свою очередь, приверженцев ислама в России он предостерег от необдуманных действий. Глава Чечни заявил, что им не стоит участвовать в митингах возле диппредставительств Франции, поскольку "от этого мало что изменится, но есть вероятность провокации".
Протесты у французского посольства в Бейруте - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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Во вторник Кадыров осудил слова французского лидера, который заявил, что Париж продолжит поддерживать публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Кадыров выразил мнение, что Макрон поддерживает провокации и этим подстрекает "мусульман совершать преступления". Глава Чечни призвал президента Франции "прекратить, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру". На следующий день пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова Кадырова. Он отметил, что главы регионов не занимаются внешней политикой и по этим вопросам необходимо ориентироваться на линию главы государства.

Выступления Макрона

В октябре Макрон выступил на тему борьбы с религиозным сепаратизмом в стране и сообщил о подготовке принятия законопроекта, направленного на укрепление республиканских ценностей, который должны представить 9 декабря. Глава государства заявил о необходимости "освобождения ислама во Франции от иностранного влияния", а также укрепления контроля над финансированием мечетей. Поводом для выступления Макрона стало жестокое убийство учителя истории Сэмюэля Пати, показывавшего на занятиях карикатуры на пророка Мухаммеда.
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Ранее французский лидер прокомментировал публикацию новых изображений журналом Charlie Hebdo, заявив, что в стране существует "свобода богохульствовать". После убийства Пати Макрон заявил, что во Франции не планируют отказываться от подобных карикатур.
Накануне утром в Ницце вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам. Жертвами стали три человека, злоумышленника удалось задержать, его серьезно ранили.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.
После атаки по всей территории республики ввели антитеррористический план Vigipirate. Макрон назвал случившееся терактом.
Помимо этого, в четверг в Лионе задержали мужчину, планировавшего теракт. Еще одного злоумышленника, готовившего нападение на полицейских, ликвидировали в Авиньоне.
Максимальный уровень террористической угрозы: нападение во Франции
© REUTERS / Eric Gaillard

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

Полицейский на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
1 из 10

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
2 из 10

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
3 из 10

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

© REUTERS / Eric Gaillard
© РИА Новости / Police Nationale / Перейти в фотобанк

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

Мэр города Ницца Кристиан Эстрози у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
4 из 10

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Eric Gaillard

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
5 из 10

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Valery Hache

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

Люди у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
6 из 10

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

© AFP 2020 / Valery Hache
© AP Photo / Claude Paris

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

Полицейские в Ницце
7 из 10

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

© AP Photo / Claude Paris
© REUTERS / Eric Gaillard

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
8 из 10

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Valery Hache

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

Люди у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
9 из 10

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

© AFP 2020 / Valery Hache
© REUTERS / Eric Gaillard

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
10 из 10

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

© REUTERS / Eric Gaillard
1 из 10

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

© REUTERS / Eric Gaillard
2 из 10

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

© REUTERS / Eric Gaillard
3 из 10

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

© REUTERS / Eric Gaillard
4 из 10

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
5 из 10

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

© REUTERS / Eric Gaillard
6 из 10

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

© AFP 2020 / Valery Hache
7 из 10

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

© AP Photo / Claude Paris
8 из 10

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Eric Gaillard
9 из 10

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

© AFP 2020 / Valery Hache
10 из 10

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

© REUTERS / Eric Gaillard
 
Вооруженные нападения во ФранцииРоссияКристиан ЭстрозиЭммануэль МакронЧеченская республика (Чечня)Дмитрий ПесковАвиньонФранцияЛионНиццаВ миреРамзан Кадыров
 
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