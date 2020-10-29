https://ria.ru/20201029/napadenie-1582104759.html

Максимальный уровень террористической угрозы: нападение во Франции

Максимальный уровень террористической угрозы: нападение во Франции

Четверг стал черным днем для Франции. В Ницце неизвестный ворвался в церковь и убил несколько человек, через некоторое время еще одно вооруженное нападение... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:57

2020-10-29T15:57

2020-10-29T17:18

вооруженные нападения во франции

ницца

фото

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Четверг стал черным днем для Франции. В Ницце неизвестный ворвался в церковь и убил несколько человек, через некоторое время еще одно вооруженное нападение произошло в Авиньоне. Кадры с места ЧП в Ницце — в фотоленте Ria.ru.

ницца

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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