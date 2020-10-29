https://ria.ru/20201029/peremirie-1582013937.html

Главы МИД Армении и Франции выступили за скорейшее перемирие в Карабахе

Министры иностранных дел Армении и Франции Зограб Мнацаканян и Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонного разговора заявили о необходимости скорейшего прекращения огня... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T01:37

2020-10-29T01:37

2020-10-29T01:37

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

зограб мнацаканян

обсе

жан-ив ле дриан

нагорный карабах

москва

франция

ереван

армения

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<strong>ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости.</strong> Министры иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Зограб Мнацаканян и <a href="http://ria.ru/person_ZHan-Iv_Le_Drian/" target="_blank" data-auto="true">Жан-Ив Ле Дриан</a> в ходе телефонного разговора заявили о необходимости скорейшего прекращения огня в Карабахе, сообщает пресс-службе армянского МИД.Ранее сопредседатели Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> проинформировали, что 24 октября встретились в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> с министрами иностранных дел Армении и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, а также участвовали в их встрече с заместителем госсекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявив, что посредники и главы МИД договорились снова встретиться в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a> 29 октября.По данным пресс-службы, <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Мнацаканян</a> сообщил коллеге, что Азербайджан, "в одностороннем порядке отказываясь от трех договоренностей о прекращении огня, достигнутых при прямом посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, продолжает наносить ракетные и артиллерийские удары по мирному населению Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) из запрещенного оружия".Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

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нагорный карабах

москва

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ереван

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