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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201029/peremirie-1582013937.html
Главы МИД Армении и Франции выступили за скорейшее перемирие в Карабахе
Министры иностранных дел Армении и Франции Зограб Мнацаканян и Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонного разговора заявили о необходимости скорейшего прекращения огня... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T01:37
2020-10-29T01:37
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
зограб мнацаканян
обсе
жан-ив ле дриан
нагорный карабах
москва
франция
ереван
армения
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<strong>ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости.</strong> Министры иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Зограб Мнацаканян и <a href="http://ria.ru/person_ZHan-Iv_Le_Drian/" target="_blank" data-auto="true">Жан-Ив Ле Дриан</a> в ходе телефонного разговора заявили о необходимости скорейшего прекращения огня в Карабахе, сообщает пресс-службе армянского МИД.Ранее сопредседатели Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> проинформировали, что 24 октября встретились в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> с министрами иностранных дел Армении и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, а также участвовали в их встрече с заместителем госсекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявив, что посредники и главы МИД договорились снова встретиться в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a> 29 октября.По данным пресс-службы, <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Мнацаканян</a> сообщил коллеге, что Азербайджан, "в одностороннем порядке отказываясь от трех договоренностей о прекращении огня, достигнутых при прямом посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, продолжает наносить ракетные и артиллерийские удары по мирному населению Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) из запрещенного оружия".Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html
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нагорный карабах
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франция
ереван
армения
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зограб мнацаканян, обсе, жан-ив ле дриан, нагорный карабах, москва, франция, ереван, армения, в мире

Главы МИД Армении и Франции выступили за скорейшее перемирие в Карабахе

01:37 29.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Жители города Шуши
 Жители города Шуши - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и Франции Зограб Мнацаканян и Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонного разговора заявили о необходимости скорейшего прекращения огня в Карабахе, сообщает пресс-службе армянского МИД.
Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ проинформировали, что 24 октября встретились в Вашингтоне с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, а также участвовали в их встрече с заместителем госсекретаря США, заявив, что посредники и главы МИД договорились снова встретиться в Женеве 29 октября.
"Мнацаканян и Ле Дриан подчеркнули необходимость выполнения достигнутых договоренностей о немедленном прекращении огня и установлении стабильного перемирия, обеспечиваемого механизмами верификации. Министры иностранных дел также обменялись мнениями по поводу договоренности о проведении встречи в Женеве", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
По данным пресс-службы, Мнацаканян сообщил коллеге, что Азербайджан, "в одностороннем порядке отказываясь от трех договоренностей о прекращении огня, достигнутых при прямом посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, продолжает наносить ракетные и артиллерийские удары по мирному населению Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) из запрещенного оружия".
"Мнацаканян заявил, что подобной позицией Азербайджан пытается свести на нет усилия стран-сопредседателей по установлению стабильного режима прекращения огня, что безоговорочно поощряется Турцией", - говорится в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЗограб МнацаканянОБСЕЖан-Ив Ле ДрианНагорный КарабахМоскваФранцияЕреванАрменияВ мире
 
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