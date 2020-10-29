https://ria.ru/20201029/obstrel-1582131835.html

Баку опроверг сообщения об обстреле российской погранзаставы в Армении

Баку опроверг сообщения об обстреле российской погранзаставы в Армении

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о якобы обстреле российской погранзаставы, назвав сообщения "дезинформацией и провокацией", а... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:46

2020-10-29T16:46

2020-10-29T16:46

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

минобороны азербайджана

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 29 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о якобы обстреле российской погранзаставы, назвав сообщения "дезинформацией и провокацией", а также заявило, что не имеет военных целей на территории Армении.Ранее ряд СМИ распространили информацию, появившуюся в одном из Telegram-каналов, о якобы обстреле ВС Азербайджана погранзаставы РФ в приграничных с Ираном армянских территориях."Распространенная в армянских СМИ информация о том, что ВС Азербайджана якобы обстреляли из минометов погранзаставу России в приграничных с Ираном армянских территориях является полной дезинформацией и носит провокационный характер. Наоборот, территория Азербайджана была обстреляна ВС Армении в этом направлении. Еще раз заявляем, что у нас нет никаких военных целей на территории Армении", - говорится в сообщении пресс-служба военного ведомства.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минобороны азербайджана, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире