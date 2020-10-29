Премьер-министр Ливана призвал всех мусульман осудить нападение в Ницце

БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что нападение в Ницце не имеет ничего общего с исламом и пророком Мухаммедом и что все мусульмане должны осудить это преступление.Нападение произошло в Ницце утром в четверг, в результате погибли три человека. Нападавший был быстро задержан правоохранительными органами, при задержании он был ранен. Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что совершивший атаку повторял: "Аллах акбар". По его словам, все указывает на то, что произошедшее является терактом."Самые сильные и решительные слова осуждения хочу выразить в связи с отвратительным преступлением, произошедшим в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. У террора нет религии. Все мусульмане должны осудить это преступление, которое не имеет ничего общего с исламом и всеми любимым пророком, в день светлой памяти его рождения", - написал Харири в своем микроблоге в Twitter.Сегодня мусульмане во всем мире отмечают Мавлид Набави, или День рождения пророка Мухаммеда. Его отмечают в третьем месяце по мусульманскому (лунному) календарю. Дата празднования смещается каждый год на 12 дней вперед. В этом году праздник начался вечером 28 октября и продлится до 29 ноября включительно: сутки по мусульманскому календарю начинаются с заходом солнца. Пророк Мухаммед родился ночью на 12 число третьего месяца (Раби-уль Авааль). По принятому в России григорианскому календарю это случилось 22 апреля 577 года в Мекке.
БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что нападение в Ницце не имеет ничего общего с исламом и пророком Мухаммедом и что все мусульмане должны осудить это преступление.
Нападение произошло в Ницце утром в четверг, в результате погибли три человека. Нападавший был быстро задержан правоохранительными органами, при задержании он был ранен. Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что совершивший атаку повторял: "Аллах акбар". По его словам, все указывает на то, что произошедшее является терактом.
"Самые сильные и решительные слова осуждения хочу выразить в связи с отвратительным преступлением, произошедшим в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. У террора нет религии. Все мусульмане должны осудить это преступление, которое не имеет ничего общего с исламом и всеми любимым пророком, в день светлой памяти его рождения", - написал Харири в своем микроблоге в Twitter.
Сегодня мусульмане во всем мире отмечают Мавлид Набави, или День рождения пророка Мухаммеда. Его отмечают в третьем месяце по мусульманскому (лунному) календарю. Дата празднования смещается каждый год на 12 дней вперед. В этом году праздник начался вечером 28 октября и продлится до 29 ноября включительно: сутки по мусульманскому календарю начинаются с заходом солнца. Пророк Мухаммед родился ночью на 12 число третьего месяца (Раби-уль Авааль). По принятому в России григорианскому календарю это случилось 22 апреля 577 года в Мекке.
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