https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582099669.html

Премьер-министр Ливана призвал всех мусульман осудить нападение в Ницце

Премьер-министр Ливана призвал всех мусульман осудить нападение в Ницце

Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что нападение в Ницце не имеет ничего общего с исламом и пророком Мухаммедом и что все мусульмане должны осудить это... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:58

2020-10-29T14:58

2020-10-29T15:59

религия и мировоззрение

религия

саад харири

кристиан эстрози

пророк мухаммед

ницца

мекка

twitter

ливан

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БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что нападение в Ницце не имеет ничего общего с исламом и пророком Мухаммедом и что все мусульмане должны осудить это преступление.Нападение произошло в Ницце утром в четверг, в результате погибли три человека. Нападавший был быстро задержан правоохранительными органами, при задержании он был ранен. Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что совершивший атаку повторял: "Аллах акбар". По его словам, все указывает на то, что произошедшее является терактом."Самые сильные и решительные слова осуждения хочу выразить в связи с отвратительным преступлением, произошедшим в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. У террора нет религии. Все мусульмане должны осудить это преступление, которое не имеет ничего общего с исламом и всеми любимым пророком, в день светлой памяти его рождения", - написал Харири в своем микроблоге в Twitter.Сегодня мусульмане во всем мире отмечают Мавлид Набави, или День рождения пророка Мухаммеда. Его отмечают в третьем месяце по мусульманскому (лунному) календарю. Дата празднования смещается каждый год на 12 дней вперед. В этом году праздник начался вечером 28 октября и продлится до 29 ноября включительно: сутки по мусульманскому календарю начинаются с заходом солнца. Пророк Мухаммед родился ночью на 12 число третьего месяца (Раби-уль Авааль). По принятому в России григорианскому календарю это случилось 22 апреля 577 года в Мекке.

https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582098415.html

https://ria.ru/20201029/frantsiya-1582098128.html

ницца

мекка

ливан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, саад харири, кристиан эстрози, пророк мухаммед, ницца, мекка, twitter, ливан, справки, в мире