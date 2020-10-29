https://ria.ru/20201029/nablyudateli-1582119770.html

Армения поддержала размещение наблюдателей в Карабахе

Армения поддержала размещение наблюдателей в Карабахе

Ереван поддерживает размещение наблюдателей в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:10

2020-10-29T16:10

2020-10-29T17:14

нагорный карабах

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

интервью главы мид армении зограба мнацаканяна

зограб мнацаканян

армения

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ереван поддерживает размещение наблюдателей в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.По словам главы МИД Армении, Ереван всегда поддерживал идею постоянного мониторинга режима прекращения огня, которая была предложена сопредседателями минской группы ОБСЕ после эскалации в апреле 2016 года. По его словам, Армения и Азербайджан согласились на расширение мониторинговой группы спецпредставителя председательствующей в ОБСЕ страны и создание механизма по расследованию случаев нарушения перемирия.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Читайте полный текст интервью главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна >>

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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