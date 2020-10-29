Армения поддержала размещение наблюдателей в Карабахе
16:10 29.10.2020 (обновлено: 17:14 29.10.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ереван поддерживает размещение наблюдателей в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
По словам главы МИД Армении, Ереван всегда поддерживал идею постоянного мониторинга режима прекращения огня, которая была предложена сопредседателями минской группы ОБСЕ после эскалации в апреле 2016 года. По его словам, Армения и Азербайджан согласились на расширение мониторинговой группы спецпредставителя председательствующей в ОБСЕ страны и создание механизма по расследованию случаев нарушения перемирия.
"Однако затем Азербайджан отказался выполнять эти договоренности. Это еще раз показывает, что ни вчера, ни сегодня Азербайджан не заинтересован в устойчивом и проверяемом перемирии. А наша точка зрения не изменилась, и мы поддерживаем размещение наблюдателей", - сказал Мнацаканян в интервью РИА Новости.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.