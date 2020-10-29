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Биография Ульфата Мустафина

Биография Ульфата Мустафина

Глава администрации Уфы Ульфат Мансурович Мустафин родился 4 мая 1959 года в селе Старо-Ихсаново в Чекмагушевском районе Республики Башкортостан. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T18:07

2020-10-29T18:07

2020-10-29T18:07

ульфат мустафин

республика башкортостан

справки

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Глава администрации Уфы Ульфат Мансурович Мустафин родился 4 мая 1959 года в селе Старо-Ихсаново в Чекмагушевском районе Республики Башкортостан.Окончил Уфимский авиационный институт по специальности "организация и нормирование труда". Кандидат технических наук.В 1981-1991 годах – слесарь 4 разряда, кладовщик, мастер, начальник ЖЭУ № 40, главный инженер Кировского производственного треста жилищного хозяйства исполкома Кировского районного совета Уфы.В 1991-1996 годах – заведующий отделом коммунального хозяйства исполкома Кировского райсовета Уфы, начальник отдела коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировского района.В 1995-1999 годах был депутатом городского совета Уфы.В 1996-1997 годах – заместитель начальника управления предприятий жилищного хозяйства и инженерного обеспечения администрации города Уфы.В 1997-1999 годах – заместитель директора по экономике, заместитель директора по капитальному строительству и социальным вопросам филиала ОАО "Газ-Сервис" "Уфагаз".В 1999-2003 годах главный инженер филиала ОАО "Газ-Сервис" "Уфагаз".В 2003-2008 годах – начальник финансово-хозяйственного управления администрации президента Республики Башкортостан.В 2010-2013 годах – помощник руководителя, начальник отдела организации надзорно-контрольной и разрешительной деятельности Приуральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.С 2013 года – заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО "Газпром газораспределение Уфа", с 2015 года –заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО "Газпром газораспределение Уфа". 29 октября 2018 года депутаты городского совета Уфы избрали Ульфата Мустафина главой администрации города. 20 октября 2020 года СМИ сообщили, что Ульфат Мустафин был госпитализирован, его отправили спецбортом МЧС в Москву. 28 октября глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Мустафин заболел коронавирусной инфекцией, болезнь протекает тяжело. 29 октября стало известно, что Ульфат Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19. Ульфат Мустафин был награжден Благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации (2003), Почетной грамотой Республики Башкортостан (2000), Почетной грамотой Уфимского городского совета (1998).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

республика башкортостан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульфат мустафин, республика башкортостан, справки