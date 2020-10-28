Мэр Уфы Мустафин заразился коронавирусом

"Чтобы не ходили разные слухи, говорю: Ульфат Мансурович действительно болеет. У него была пневмония, сейчас диагностировали COVID-19. Болеет он довольно тяжело, высокий процент поражения лёгких. Проходит лечение, и, соответственно, мы ждём его выздоровления и выхода на работу. Ситуация такова, что Ульфат Мансурович – не только мэр. Это мой очень близкий товарищ. На прошлой неделе я у него был. Он проходит лечение. Но, подчёркиваю, у него довольно сложное заболевание. Многие болеют, и люди, которые переболели, сами знают, что всё это непросто. И возраст не такой уж молодой", - цитирует оперштаб Башкирии Хабирова.