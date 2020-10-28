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Мэр Уфы Мустафин заразился коронавирусом
Мэр Уфы Ульфат Мустафин заболел коронавирусной инфекцией, болезнь протекает тяжело, заявил глава Башкирии Радий Хабиров. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T10:28
2020-10-28T10:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
радий хабиров
уфа
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<strong>УФА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфы</a> Ульфат Мустафин заболел коронавирусной инфекцией, болезнь протекает тяжело, заявил глава Башкирии <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радий Хабиров</a>.Глава региона отметил, что городская администрация продолжает работать и готовится к зиме."Поэтому ещё раз говорю: будем надеяться, чтобы он скорее выздоровел. А что касается Уфы, то она работает. Мы готовимся к зиме, завершаем все программы, которые должны были сделать. Поэтому всё идёт в рабочем режиме", - сказал Хабиров.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, уфа, политика

Мэр Уфы Мустафин заразился коронавирусом

10:28 28.10.2020
 
© Фото : Газпром УфаМэр Уфы Ульфат Мустафин
Мэр Уфы Ульфат Мустафин - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : Газпром Уфа
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УФА, 28 окт - РИА Новости. Мэр Уфы Ульфат Мустафин заболел коронавирусной инфекцией, болезнь протекает тяжело, заявил глава Башкирии Радий Хабиров.
"Чтобы не ходили разные слухи, говорю: Ульфат Мансурович действительно болеет. У него была пневмония, сейчас диагностировали COVID-19. Болеет он довольно тяжело, высокий процент поражения лёгких. Проходит лечение, и, соответственно, мы ждём его выздоровления и выхода на работу. Ситуация такова, что Ульфат Мансурович – не только мэр. Это мой очень близкий товарищ. На прошлой неделе я у него был. Он проходит лечение. Но, подчёркиваю, у него довольно сложное заболевание. Многие болеют, и люди, которые переболели, сами знают, что всё это непросто. И возраст не такой уж молодой", - цитирует оперштаб Башкирии Хабирова.
Глава региона отметил, что городская администрация продолжает работать и готовится к зиме.
"Поэтому ещё раз говорю: будем надеяться, чтобы он скорее выздоровел. А что касается Уфы, то она работает. Мы готовимся к зиме, завершаем все программы, которые должны были сделать. Поэтому всё идёт в рабочем режиме", - сказал Хабиров.
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