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https://ria.ru/20201029/ufa-1582131701.html
Умер болевший COVID-19 мэр Уфы
Умер болевший COVID-19 мэр Уфы
Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией, скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Башкирии. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:46
2020-10-29T20:25
радий хабиров
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
уфа
происшествия
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УФА, 29 окт — РИА Новости. Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией, скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Башкирии.Отмечается, что мужчина умер от осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19, Мустафин боролся с болезнью 35 дней. Глава республики Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким покойного. Исполнять обязанности мэра Уфы будет Радмил Муслимов, добавили в правительстве региона.Дату прощания и похорон официально пока не объявляли. Как рассказал РИА Новости источник в башкирском правительстве, предположительно, легкие Мустафина были поражены почти на 90 процентов, за его жизнь около двух недель боролись врачи московской больницы имени Сеченова. Мустафин возглавлял администрацию Уфы с 29 октября 2018 года. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201021/protoierey-1580757441.html
https://ria.ru/20200923/agaev-1577681486.html
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радий хабиров, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, уфа, происшествия

Умер болевший COVID-19 мэр Уфы

16:46 29.10.2020 (обновлено: 20:25 29.10.2020)
 
© Фото : Газпром УфаМэр Уфы Ульфат Мустафин
Мэр Уфы Ульфат Мустафин - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : Газпром Уфа
Читать ria.ru в
УФА, 29 окт — РИА Новости. Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией, скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Башкирии.
Отмечается, что мужчина умер от осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19, Мустафин боролся с болезнью 35 дней.
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Глава республики Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким покойного.
Исполнять обязанности мэра Уфы будет Радмил Муслимов, добавили в правительстве региона.
Дату прощания и похорон официально пока не объявляли.
Как рассказал РИА Новости источник в башкирском правительстве, предположительно, легкие Мустафина были поражены почти на 90 процентов, за его жизнь около двух недель боролись врачи московской больницы имени Сеченова.
Мустафин возглавлял администрацию Уфы с 29 октября 2018 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРадий ХабировКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19УфаПроисшествия
 
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