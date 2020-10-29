https://ria.ru/20201029/ufa-1582131701.html

Умер болевший COVID-19 мэр Уфы

Умер болевший COVID-19 мэр Уфы

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией, скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Башкирии. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:46

2020-10-29T16:46

2020-10-29T20:25

радий хабиров

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

уфа

происшествия

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УФА, 29 окт — РИА Новости. Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией, скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Башкирии.Отмечается, что мужчина умер от осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19, Мустафин боролся с болезнью 35 дней. Глава республики Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким покойного. Исполнять обязанности мэра Уфы будет Радмил Муслимов, добавили в правительстве региона.Дату прощания и похорон официально пока не объявляли. Как рассказал РИА Новости источник в башкирском правительстве, предположительно, легкие Мустафина были поражены почти на 90 процентов, за его жизнь около двух недель боролись врачи московской больницы имени Сеченова. Мустафин возглавлял администрацию Уфы с 29 октября 2018 года. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201021/protoierey-1580757441.html

https://ria.ru/20200923/agaev-1577681486.html

уфа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

радий хабиров, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, уфа, происшествия