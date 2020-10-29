https://ria.ru/20201029/kuba-1581961826.html

Летим на Кубу — пока можно? Особенности отдыха на островах

В начале ноября туристы смогут отправиться на Кубу. Путевки туда предлагают несколько компаний. Россиян ждут на островах Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария. Об... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T08:00

2020-10-29T08:00

2020-10-29T08:13

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

маршруты

маршруты - туризм

туры

туризм

куда можно лететь

отдых на море

куда поехать

куда сходить

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581924381_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_e99e0d58de3bfc4e4deee5b7077ba92b.jpg

<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Светлана Баева. </strong>В начале ноября туристы <a href="https://ria.ru/20201014/aviasoobschenie-1579764557.html" target="_blank">смогут</a> отправиться на Кубу. Путевки туда предлагают несколько компаний. Россиян ждут на островах Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария. Об особенностях отдыха на курортах, ограничениях из-за пандемии коронавируса, а также о том, почему на Остров свободы попасть легче, чем в Египет, — в материале РИА Новости.Без Гаваны и ВарадероДля въезда на Кубу ПЦР-тест не требуется — его сделают бесплатно в аэропорту прибытия. Достаточно купить тур и страховку (ее можно приобрести и на месте за 30 долларов, как говорят представители турфирм).Пока россиян принимают только два кубинских хаба: в Кайо-Коко и Санта-Клара. Из первого путешественники сразу попадают на одноименный курорт, от второго удобно добираться до острова Кайо-Санта-Мария. Отелей там меньше, чем на популярном Варадеро, но хорошие четырех- и пятизвездочные гостиницы есть. Оба курорта достаточно далеко от кубинской столицы. "В Гаване скученность больше, соответственно, и риски заразиться выше. А на островах отдых более спокойный, размеренный," — рассказывает Алена Хитрова, представитель крупного туроператора. Можно взять автомобиль напрокат и самостоятельно отправиться, например, в столицу. По словам представителя российского отделения кубинского туроператора Натальи Фурцевой, почти все ограничения сняты, перемещения свободные. Правда, на дорогу уйдет часов пять-шесть, не меньше. Фламинго круглый год и где потратить деньгиВпрочем, и на островах есть чем заняться. Кайо-Коко — уникальный природный заповедник. И не такой маленький: 370 квадратных километров. Пляжей много. Есть почти дикий, строительство там запрещено. Еще один знаменит птицами фламинго. Любоваться грациозными созданиями можно в любое время года. Еще здесь живут белые ибисы Коко, в их честь и назвали курорт.Недалеко от Кайо-Коко расположен 30-метровый коралловый риф, так что это еще и очень популярное место для дайвинга. Экскурсии в основном природные и морские — прогулки на катамаранах, джип-сафари, говорит Наталья Фурцева. Есть дельфинарий, где можно поплавать. Очень популярны серфинг, водные лыжи, хождение под парусом. Ну и, конечно, рыбалка. Здесь любили удить и Фидель Кастро, и Эрнест Хемингуэй — именно этими местами вдохновлена повесть "Старик и море".Кайо-Санта-Мария в длину примерно 13 километров, а в ширину — всего два. У пляжей курорта есть особенность: большие волны. Штили здесь редкость, о штормах туристов предупредит красный флаг. По отзывам путешественников, песок белый, входить в воду удобно, но быстро становится глубоко.Помимо прогулок вдоль океана, морских и природных экскурсий, тут есть где развлечься. А точнее, как предупреждают на сайтах туристических компаний, "потратить деньги". Район называется Pueblo La Estrella — там работают тематические рестораны от китайского до креольского, бары (даже литературный), закусочные, магазины, спа.Только (и не только) для взрослых"Кайо-Санта-Мария начал развиваться не так давно, это один из самых молодых курортов Кубы, — объясняет Фурцева. — Гостиницы в основном четырех и пяти звезд. Многие принимают только взрослых гостей: 16+, 18+. Можно сказать, это "лакшери" по кубинским меркам". Кайо-Коко, по ее словам, попроще.Эксперты предупреждают — пока открыты не все отели Кубы. В основном работают гостиницы с внушительной территорией, которые обеспечивают соблюдение социальной дистанции. Кроме того, в каждом отеле должна дежурить медицинская бригада (врач, медсестра и эпидемиолог). Цены на недельный отдых стартуют от 115 тысяч рублей на двоих ("четыре звезды", все включено), 14 дней на Кубе обойдутся уже минимум в 180 тысяч (также "четыре звезды", все включено и отель 16+).

https://ria.ru/20201015/pravila-1579896440.html

https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html

варадеро

куба

гавана

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, маршруты, маршруты - туризм, туры, куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, куда сходить , отели, цены, туристы, варадеро, фидель кастро, куба, гавана, эрнест хемингуэй, отдых