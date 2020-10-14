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https://ria.ru/20201014/aviasoobschenie-1579764557.html
Россия возобновляет полеты в Сербию, на Кубу и в Японию
Россия открывает авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T14:17
2020-10-14T17:06
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россия</a> открывает авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому дважды в неделю будут выполняться рейсы по маршруту Москва — Белград, а также из российской столицы в Кайо-Коко и Санта-Клару (Куба). Кроме того, с 1 ноября появится возможность летать в Японию: из Москвы в Токио (два рейса в неделю) и из Владивостока в Токио (один рейс).С конца марта из-за пандемии <u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">коронавируса</a></u> Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы и ряд других. В июне пассажирами международных рейсов стали всего 40,3 тысячи человек — 0,7 процента от уровня прошлого года.С августа правительство начало возобновлять полеты за границу. Ранее разрешили прямые перелеты в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Корею и на Мальдивы. Помимо этого, Россия открыла границы с <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank">Абхазией</a> и Южной Осетией. Постепенно сообщение с Москвой восстанавливают и другие страны. Так, 31 августа <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польша</a> убрала Россию из списка стран, в которые запрещено летать. С 1 сентября россиянам можно въезжать в <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank">Молдавию</a>. Также приняли решение разрешить въезд <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank">Черногория</a>, <a href="http://ria.ru/location_Croatia/" target="_blank">Хорватия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank">Болгария</a>, <a href="http://ria.ru/location_Dominican_Republic/" target="_blank">Доминикана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank">Мексика</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201009/polety-1579093156.html
https://ria.ru/20201014/puteshestviya-1579637747.html
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туризм, новости - туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, куба, сербия, япония, в мире

Россия возобновляет полеты в Сербию, на Кубу и в Японию

14:17 14.10.2020 (обновлено: 17:06 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаНа набережной Гаваны
На набережной Гаваны - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россия открывает авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому дважды в неделю будут выполняться рейсы по маршруту Москва — Белград, а также из российской столицы в Кайо-Коко и Санта-Клару (Куба). Кроме того, с 1 ноября появится возможность летать в Японию: из Москвы в Токио (два рейса в неделю) и из Владивостока в Токио (один рейс).
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С конца марта из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы и ряд других. В июне пассажирами международных рейсов стали всего 40,3 тысячи человек — 0,7 процента от уровня прошлого года.
С августа правительство начало возобновлять полеты за границу. Ранее разрешили прямые перелеты в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Корею и на Мальдивы. Помимо этого, Россия открыла границы с Абхазией и Южной Осетией.
Постепенно сообщение с Москвой восстанавливают и другие страны. Так, 31 августа Польша убрала Россию из списка стран, в которые запрещено летать. С 1 сентября россиянам можно въезжать в Молдавию. Также приняли решение разрешить въезд Черногория, Хорватия, Болгария, Доминикана и Мексика.
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