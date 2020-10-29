https://ria.ru/20201029/krazha-1582058727.html
В Ленобласти взломщик украл пожертвования из храма и купил на них телефон
В Ленобласти взломщик украл пожертвования из храма и купил на них телефон
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже двух ящиков пожертвований прихожан храма в Приозерском районе Ленобласти, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:06
2020-10-29T12:06
2020-10-29T12:06
гумвд
ленинградская область
приозерский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже двух ящиков пожертвований прихожан храма в Приозерском районе Ленобласти, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, 32-летний гражданин сопредельного государства проник в храм Андрея Первозванного в поселке Васильево, взломав дверь фомкой. Ранее он был судим за незаконное пересечение границ России. Сумма похищенного составила 21 тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража".Как сообщили в пресс-службе, похищенные деньги мужчина потратил на покупку смартфона. Решается вопрос об аресте задержанного.
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/medved-1581669774.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, ленинградская область, приозерский район, санкт-петербург, происшествия