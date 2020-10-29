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В Ленобласти взломщик украл пожертвования из храма и купил на них телефон
В Ленобласти взломщик украл пожертвования из храма и купил на них телефон
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже двух ящиков пожертвований прихожан храма в Приозерском районе Ленобласти, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:06
2020-10-29T12:06
гумвд
ленинградская область
приозерский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже двух ящиков пожертвований прихожан храма в Приозерском районе Ленобласти, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, 32-летний гражданин сопредельного государства проник в храм Андрея Первозванного в поселке Васильево, взломав дверь фомкой. Ранее он был судим за незаконное пересечение границ России. Сумма похищенного составила 21 тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража".Как сообщили в пресс-службе, похищенные деньги мужчина потратил на покупку смартфона. Решается вопрос об аресте задержанного.
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ленинградская область
приозерский район
санкт-петербург
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гумвд, ленинградская область, приозерский район, санкт-петербург, происшествия

В Ленобласти взломщик украл пожертвования из храма и купил на них телефон

12:06 29.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже двух ящиков пожертвований прихожан храма в Приозерском районе Ленобласти, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Задержан злоумышленник, взломавший двери храма в Приозерском районе и похитивший два ящика с пожертвованиями прихожан", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 32-летний гражданин сопредельного государства проник в храм Андрея Первозванного в поселке Васильево, взломав дверь фомкой. Ранее он был судим за незаконное пересечение границ России. Сумма похищенного составила 21 тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража".
Как сообщили в пресс-службе, похищенные деньги мужчина потратил на покупку смартфона. Решается вопрос об аресте задержанного.
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ГУМВДЛенинградская областьПриозерский районСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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