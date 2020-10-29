https://ria.ru/20201029/karabakh-1582128718.html

Глава МИД Азербайджана оценил идею о миротворцах в Карабахе

Глава МИД Азербайджана оценил идею о миротворцах в Карабахе

Возможная миротворческая миссия в Нагорном Карабахе потребует одобрения Баку, сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:37

2020-10-29T16:37

2020-10-29T17:21

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

интервью главы мид азербайджана джейхуна байрамова

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Возможная миротворческая миссия в Нагорном Карабахе потребует одобрения Баку, сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.Он отметил, что "тема международных миротворцев не нова". "Это один из элементов процесса урегулирования конфликта, часть базовых принципов, которые много лет были в основе мирных переговоров. Об этом говорится в решении будапештского саммита ОБСЕ 1994 года, в котором Группе планирования высокого уровня поручается разработка плана по созданию, определению структуры и деятельности многонациональных миротворческих сил ОБСЕ в Нагорном Карабахе",- сказал глава азербайджанской дипломатии.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Читайте полный текст интервью главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова >>

https://ria.ru/20201029/barda-1582059926.html

https://ria.ru/20201029/karabakh-1582054658.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью главы мид азербайджана джейхуна байрамова, обсе, москва, сша, армения, справки, в мире