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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201029/karabakh-1582125689.html
Ереван оценил возможность участия Турции в переговорах по Карабаху
Ереван оценил возможность участия Турции в переговорах по Карабаху
Анкара — не беспристрастный игрок в контексте Нагорного Карабаха, такую политику поощрять не нужно, заявил РИА Новости глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:28
2020-10-29T22:02
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
интервью главы мид армении зограба мнацаканяна
зограб мнацаканян
сша
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Анкара — не беспристрастный игрок в контексте Нагорного Карабаха, такую политику поощрять не нужно, заявил РИА Новости глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.Так он ответил на вопрос о том, согласится ли Ереван на участие Турции в переговорах по Нагорному Карабаху.По его словам, "никто, включая саму Турцию, не может сказать, что она действовала как беспристрастный или нейтральный игрок в контексте нагорнокарабахского конфликта". "Именно Турция еще до того, как Азербайджан высказал свое мнение по этому поводу, отвергла призыв к немедленному прекращению боевых действий, выдвинутый 1 октября президентами США, России и Франции", — подчеркнул глава армянской дипломатии.Читайте полный текст интервью главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна &gt;&gt;
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интервью главы мид армении зограба мнацаканяна, зограб мнацаканян, сша, азербайджан, армения, в мире

Ереван оценил возможность участия Турции в переговорах по Карабаху

16:28 29.10.2020 (обновлено: 22:02 29.10.2020)
 
© Фото : Armenian unified infocenterПоследствия обстрелов в Степанакерте
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : Armenian unified infocenter
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Анкара — не беспристрастный игрок в контексте Нагорного Карабаха, такую политику поощрять не нужно, заявил РИА Новости глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

"Турция рассматривает этот конфликт как возможность проецировать свое влияние на еще один соседний регион — Южный Кавказ. Такой политике использования конфликта и причинения огромных человеческих страданий народам региона ради проецирования своей власти следует противостоять, а не поощрять", — заявил Мнацаканян.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Так он ответил на вопрос о том, согласится ли Ереван на участие Турции в переговорах по Нагорному Карабаху.
По его словам, "никто, включая саму Турцию, не может сказать, что она действовала как беспристрастный или нейтральный игрок в контексте нагорнокарабахского конфликта". "Именно Турция еще до того, как Азербайджан высказал свое мнение по этому поводу, отвергла призыв к немедленному прекращению боевых действий, выдвинутый 1 октября президентами США, России и Франции", — подчеркнул глава армянской дипломатии.
Читайте полный текст интервью главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна >>
 
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