https://ria.ru/20201029/karabakh-1582125689.html

Ереван оценил возможность участия Турции в переговорах по Карабаху

Ереван оценил возможность участия Турции в переговорах по Карабаху

Анкара — не беспристрастный игрок в контексте Нагорного Карабаха, такую политику поощрять не нужно, заявил РИА Новости глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:28

2020-10-29T16:28

2020-10-29T22:02

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

интервью главы мид армении зограба мнацаканяна

зограб мнацаканян

сша

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Анкара — не беспристрастный игрок в контексте Нагорного Карабаха, такую политику поощрять не нужно, заявил РИА Новости глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.Так он ответил на вопрос о том, согласится ли Ереван на участие Турции в переговорах по Нагорному Карабаху.По его словам, "никто, включая саму Турцию, не может сказать, что она действовала как беспристрастный или нейтральный игрок в контексте нагорнокарабахского конфликта". "Именно Турция еще до того, как Азербайджан высказал свое мнение по этому поводу, отвергла призыв к немедленному прекращению боевых действий, выдвинутый 1 октября президентами США, России и Франции", — подчеркнул глава армянской дипломатии.Читайте полный текст интервью главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна >>

https://ria.ru/20201029/boeviki-1582123605.html

сша

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армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью главы мид армении зограба мнацаканяна, зограб мнацаканян, сша, азербайджан, армения, в мире