https://ria.ru/20201029/karabakh-1582125689.html
Ереван оценил возможность участия Турции в переговорах по Карабаху
Ереван оценил возможность участия Турции в переговорах по Карабаху
Анкара — не беспристрастный игрок в контексте Нагорного Карабаха, такую политику поощрять не нужно, заявил РИА Новости глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:28
2020-10-29T16:28
2020-10-29T22:02
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
интервью главы мид армении зограба мнацаканяна
зограб мнацаканян
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Анкара — не беспристрастный игрок в контексте Нагорного Карабаха, такую политику поощрять не нужно, заявил РИА Новости глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.Так он ответил на вопрос о том, согласится ли Ереван на участие Турции в переговорах по Нагорному Карабаху.По его словам, "никто, включая саму Турцию, не может сказать, что она действовала как беспристрастный или нейтральный игрок в контексте нагорнокарабахского конфликта". "Именно Турция еще до того, как Азербайджан высказал свое мнение по этому поводу, отвергла призыв к немедленному прекращению боевых действий, выдвинутый 1 октября президентами США, России и Франции", — подчеркнул глава армянской дипломатии.Читайте полный текст интервью главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна >>
https://ria.ru/20201029/boeviki-1582123605.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью главы мид армении зограба мнацаканяна, зограб мнацаканян, сша, азербайджан, армения, в мире