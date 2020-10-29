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https://ria.ru/20201029/karabakh-1582123489.html
Путин заявил, что в ситуации с Карабахом у каждого своя правда
Путин заявил, что в ситуации с Карабахом у каждого своя правда
В конфликте в Нагорном Карабахе у каждого своя правда, здесь нет простых решений, "узел очень сложный", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:20
2020-10-29T17:20
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В конфликте в Нагорном Карабахе у каждого своя правда, здесь нет простых решений, "узел очень сложный", заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе пленарного заседания инвестфорума ВТБ Капитал "Россия зовет!" Путин напомнил, что конфликт Армении и Азербайджана начался с этнических столкновений. Руководство Советского Cоюза тогда "не приняло никаких действенных мер" для того, чтобы обеспечить безопасность людей, и армяне "взялись за оружие". Это привело к тому, что сам Нагорный Карабах и еще 7 районов Азербайджана оказались под контролем Армении, отметил Путин.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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Путин: "У каждого своя правда"
)ПУТИН О СИТУАЦИИ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ: У КАЖДОГО СВОЯ ПРАВДА, ЗДЕСЬ НЕТ ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ, "УЗЕЛ ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ"
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Путин заявил, что в ситуации с Карабахом у каждого своя правда

16:20 29.10.2020 (обновлено: 17:20 29.10.2020)
 
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В конфликте в Нагорном Карабахе у каждого своя правда, здесь нет простых решений, "узел очень сложный", заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе пленарного заседания инвестфорума ВТБ Капитал "Россия зовет!" Путин напомнил, что конфликт Армении и Азербайджана начался с этнических столкновений. Руководство Советского Cоюза тогда "не приняло никаких действенных мер" для того, чтобы обеспечить безопасность людей, и армяне "взялись за оружие". Это привело к тому, что сам Нагорный Карабах и еще 7 районов Азербайджана оказались под контролем Армении, отметил Путин.
"Азербайджан говорит о том, что эти 7 районов - они не имеют никакого отношения ни к этническому конфликту, ни к Армении. Это исконно азербайджанские территории. И Азербайджан говорит: мы имеем право на то, чтобы вернуть эти территории и разбираться с Нагорным Карабахом. Вы понимаете - у каждого своя правда. Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан", - сказал глава государства.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Нагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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