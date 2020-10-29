МИД Армении раскритиковал работу Баку по прекращению огня в Карабахе
16:07 29.10.2020 (обновлено: 17:13 29.10.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Баку отказывается конструктивно работать над параметрами прекращения огня в Карабахе и продолжает военные действия, сказал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
Как напомнил министр, 10 октября министры иностранных дел РФ, Армении и Азербайджана приняли в Москве совместное заявление, пункты которого представляют собой "дорожную карту". Он отметил, что первые три пункта, которые касаются прекращения огня, необходимости согласовать его конкретные параметры, обменяться телами погибших и военнопленными, должны быть выполнены немедленно и без предварительных условий.
"Главным препятствием на переговорах была неготовность Азербайджана принять на себя обязательство по устойчивому и проверяемому перемирию. Азербайджан отказывается от создания механизмов верификации, его давняя позиция заключается в том, чтобы избегать устойчивого режима прекращения огня и оставлять пространство для взаимных обвинений", - сказал Мнацаканян в интервью РИА Новости.
"Сейчас по верификационным механизмам идут консультации между министерствами обороны РФ, Армении и Азербайджана. Пока Азербайджан отказывается конструктивно участвовать в выработке параметров режима прекращения огня и продолжает масштабные военные действия", - добавил дипломат.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе