В Баку заявили об уничтожении двух армянских Су-25
13:14 29.10.2020 (обновлено: 13:19 29.10.2020)
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения Штурмовик Су-25 ВВС Армении
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
БАКУ, 29 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило в четверг об уничтожении двух штурмовиков Су-25 вооруженных сил Армении.
"Двадцать девятого октября около 13:18 (12:18 мск) и 13:20 (12:20 мск) два штурмовика Су-25 вооруженных сил Армении, предпринявшие попытку нанести авиаудары по позициям Азербайджанской Армии в Губадлинском направлении фронта, были сбиты подразделениями ПВО Азербайджана", - сообщает пресс-служба военного ведомства.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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