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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201029/karabakh-1582066817.html
Баку заявил о 90 погибших мирных жителях с начала эскалации в Карабахе
Баку заявил о 90 погибших мирных жителях с начала эскалации в Карабахе
Число погибших за время боевых действий в Карабахе мирных граждан Азербайджана выросло до 90, ранены 392 человека, заявила пресс-служба Генпрокуратуры... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:49
2020-10-29T12:49
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 29 окт – РИА Новости. Число погибших за время боевых действий в Карабахе мирных граждан Азербайджана выросло до 90, ранены 392 человека, заявила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана."Число погибших мирных граждан – 90, число раненых – 392, число домов, пришедших в непригодное для жилья состояние – 2406, число многоквартирных жилых зданий, пришедших в непригодное для жилья состояние – 92, число гражданских объектов, пришедших в непригодное состояние - 423", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201029/karabakh-1582054658.html
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Баку заявил о 90 погибших мирных жителях с начала эскалации в Карабахе

12:49 29.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоВоенные на месте обстрела в азербайджанском городе Барда
Военные на месте обстрела в азербайджанском городе Барда - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
БАКУ, 29 окт – РИА Новости. Число погибших за время боевых действий в Карабахе мирных граждан Азербайджана выросло до 90, ранены 392 человека, заявила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.
"Число погибших мирных граждан – 90, число раненых – 392, число домов, пришедших в непригодное для жилья состояние – 2406, число многоквартирных жилых зданий, пришедших в непригодное для жилья состояние – 92, число гражданских объектов, пришедших в непригодное состояние - 423", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
Вчера, 11:52Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Карабах сообщил о погибших в результате ударов Баку по Степанакерту
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 14:05Инфографика
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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