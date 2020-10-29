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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201029/karabakh-1582056339.html
В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги
В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги
Сирена воздушной тревоги включена в четверг в столице Карабаха Степанакерте, сообщил официальный инфоцентр непризнанной Нагорно-Карабахской республики. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:35
2020-10-29T12:11
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
степанакерт
в мире
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ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости. Сирена воздушной тревоги включена в четверг в столице Карабаха Степанакерте, сообщил официальный инфоцентр непризнанной Нагорно-Карабахской республики."Больше часа азербайджанские силы обстреливали Степанакерт из РСЗО "Смерч". В столице прямо сейчас вновь включился сигнал тревоги", - говорится в сообщении в Facebook центра.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201029/karabakh-1582025900.html
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире

В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги

11:35 29.10.2020 (обновлено: 12:11 29.10.2020)
 
© Фото : Armenian unified infocenterПоследствия обстрелов в Степанакерте
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : Armenian unified infocenter
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости. Сирена воздушной тревоги включена в четверг в столице Карабаха Степанакерте, сообщил официальный инфоцентр непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
"Больше часа азербайджанские силы обстреливали Степанакерт из РСЗО "Смерч". В столице прямо сейчас вновь включился сигнал тревоги", - говорится в сообщении в Facebook центра.
Последствия обстрела Степанакерта - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
08:42Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Степанакерте два человека получили ранения при ракетном ударе
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаСтепанакертВ мире
 
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