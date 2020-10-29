В Карабахе заявили, что Азербайджан нанес авиаудары по Мартакерту
11:21 29.10.2020 (обновлено: 11:33 29.10.2020)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПробитая каска на территории у госпиталя в Мартакерте, разрушенного в результате обстрела
ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости. Официальный информационный центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил о нанесенных в четверг авиаударах азербайджанских ВВС по городу Мартакерту, воздушная тревога включена также в Аскеране и Мартуни.
"Враг применил военную авиацию при ударе по городу Мартакерт. Есть разрушения. Пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо Мартакерта сирены воздушной тревоги включены в Мартуни и Аскеране.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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