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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201029/karabakh-1582025520.html
В Карабахе сообщили об ожесточенных боях вблизи сел Аскеранского района
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил об ожесточенных боях неподалеку от сел Аскеранского района НКР. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T08:35
2020-10-29T08:35
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 29 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщил об ожесточенных боях неподалеку от сел Аскеранского района НКР."Интенсивные боевые действия на различных участках передовой линии продолжаются. Армия обороны (Карабаха – Прим. ред.) ведет особенно ожесточенные бои близ сел Аветараноц, Сгнах и Акнахбюр Аскеранского района. Противник несет большие потери", - написал Погосян в <a href="https://www.facebook.com/Vahrampoghosyan84/posts/123014502913778" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201029/karabakh-1582024931.html
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире

В Карабахе сообщили об ожесточенных боях вблизи сел Аскеранского района

08:35 29.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМестный житель в поселке Храморт в Нагорном Карабахе
Местный житель в поселке Храморт в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 29 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил об ожесточенных боях неподалеку от сел Аскеранского района НКР.
"Интенсивные боевые действия на различных участках передовой линии продолжаются. Армия обороны (Карабаха – Прим. ред.) ведет особенно ожесточенные бои близ сел Аветараноц, Сгнах и Акнахбюр Аскеранского района. Противник несет большие потери", - написал Погосян в Facebook.
Дым от пожара над домами города Степанакерт - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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В Карабахе заявили о ракетных обстрелах Степанакерта и Шуши
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
 
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