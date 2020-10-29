В Карабахе сообщили об ожесточенных боях вблизи сел Аскеранского района
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМестный житель в поселке Храморт в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 29 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил об ожесточенных боях неподалеку от сел Аскеранского района НКР.
"Интенсивные боевые действия на различных участках передовой линии продолжаются. Армия обороны (Карабаха – Прим. ред.) ведет особенно ожесточенные бои близ сел Аветараноц, Сгнах и Акнахбюр Аскеранского района. Противник несет большие потери", - написал Погосян в Facebook.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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