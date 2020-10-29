https://ria.ru/20201029/karabakh-1582024134.html

Самвел Карапетян восстановит разбомбленный роддом в Степанакерте

Основатель девелоперской группы компаний "Ташир" и президент Ассоциации армянских предпринимателей России Самвел Карапетян собирается заново отстроить... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T08:18

2020-10-29T08:18

2020-10-29T08:23

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

ташир

нагорно-карабахская республика

степанакерт

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. </strong>Основатель девелоперской группы компаний "Ташир" и президент Ассоциации армянских предпринимателей России Самвел Карапетян собирается заново отстроить обстрелянный родильный корпус больницы в Степанакерте, об этом предприниматель рассказал РИА Новости. Ранее действующий при властях непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республики</a> официальный информационный центр сообщил об обстреле здания роддома в <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a> вооруженными силами <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>. В <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>, в свою очередь, назвали это дезинформацией.

Мёбиус И Сыновья Спасибо, надеюсь сдержит слово и сделает это когда Степанекерт не только де-факто, но и де-юре будет в составе Азербаджана. 10

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ташир , нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире