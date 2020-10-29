https://ria.ru/20201029/karabakh-1582024134.html
Самвел Карапетян восстановит разбомбленный роддом в Степанакерте
Основатель девелоперской группы компаний "Ташир" и президент Ассоциации армянских предпринимателей России Самвел Карапетян собирается заново отстроить... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T08:18
2020-10-29T08:18
2020-10-29T08:23
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ташир
нагорно-карабахская республика
степанакерт
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. </strong>Основатель девелоперской группы компаний "Ташир" и президент Ассоциации армянских предпринимателей России Самвел Карапетян собирается заново отстроить обстрелянный родильный корпус больницы в Степанакерте, об этом предприниматель рассказал РИА Новости. Ранее действующий при властях непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республики</a> официальный информационный центр сообщил об обстреле здания роддома в <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a> вооруженными силами <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>. В <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>, в свою очередь, назвали это дезинформацией.
Мёбиус И Сыновья
Спасибо, надеюсь сдержит слово и сделает это когда Степанекерт не только де-факто, но и де-юре будет в составе Азербаджана.
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
степанакерт
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, ташир , нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире