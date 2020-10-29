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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201029/karabakh-1582024134.html
Самвел Карапетян восстановит разбомбленный роддом в Степанакерте
Основатель девелоперской группы компаний "Ташир" и президент Ассоциации армянских предпринимателей России Самвел Карапетян собирается заново отстроить... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T08:18
2020-10-29T08:23
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ташир
нагорно-карабахская республика
степанакерт
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. </strong>Основатель девелоперской группы компаний "Ташир" и президент Ассоциации армянских предпринимателей России Самвел Карапетян собирается заново отстроить обстрелянный родильный корпус больницы в Степанакерте, об этом предприниматель рассказал РИА Новости. Ранее действующий при властях непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республики</a> официальный информационный центр сообщил об обстреле здания роддома в <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a> вооруженными силами <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>. В <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>, в свою очередь, назвали это дезинформацией.
Спасибо, надеюсь сдержит слово и сделает это когда Степанекерт не только де-факто, но и де-юре будет в составе Азербаджана.
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
степанакерт
РИА Новости
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нагорный карабах, ташир , нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире

Самвел Карапетян восстановит разбомбленный роддом в Степанакерте

08:18 29.10.2020 (обновлено: 08:23 29.10.2020)
 
© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : TASHIR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Основатель девелоперской группы компаний "Ташир" и президент Ассоциации армянских предпринимателей России Самвел Карапетян собирается заново отстроить обстрелянный родильный корпус больницы в Степанакерте, об этом предприниматель рассказал РИА Новости.
Ранее действующий при властях непризнанной Нагорно-Карабахской Республики официальный информационный центр сообщил об обстреле здания роддома в Степанакерте вооруженными силами Азербайджана. В Баку, в свою очередь, назвали это дезинформацией.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия удара по зданию родильного дома в Степанакерте
Последствия удара по зданию родильного дома в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Последствия удара по зданию родильного дома в Степанакерте
"Хочу твердо заверить жителей Арцаха в том, что мы обязательно вновь построим новый современный роддом в Степанакерте. Здесь опять будут зарождаться новые жизни", — сказал Самвел Карапетян.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахТаширНагорно-Карабахская РеспубликаСтепанакертВ мире
 
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