https://ria.ru/20201029/karabakh-1582021374.html

Минобороны Азербайджана заявило о продолжающихся боях в ночь на четверг

Минобороны Азербайджана заявило о продолжении боевых действий в различных направлениях фронта с вооруженными силами Армении в ночь на четверг. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T07:26

2020-10-29T07:26

2020-10-29T07:26

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

нагорный карабах

баку

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 29 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило о продолжении боевых действий в различных направлениях фронта с вооруженными силами <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в ночь на четверг.Боевые действия, по данным азербайджанского минобороны, продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта."Попытки противника атаковать были решительно пресечены. В результате принятых ответных мер против вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые. Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, два танка Т-72, две РСЗО БМ-21 "Град", 14 различных видов пушек, несколько опорных пунктов и шесть единиц автомобильной техники противника. В настоящее время войска азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку", - уточняет военное ведомство.

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html

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нагорный карабах

баку

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, нагорный карабах, баку, армения, в мире