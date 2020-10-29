Минобороны Азербайджана заявило о продолжающихся боях в ночь на четверг
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФрагмент снаряда, разорвавшегося во время обстрела города Мартуни в Нагорном Карабахе
БАКУ, 29 окт - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о продолжении боевых действий в различных направлениях фронта с вооруженными силами Армении в ночь на четверг.
"В течение дня 28 октября и в ночь на 29 октября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией, позиции подразделений азербайджанской армии на различных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны", - сообщает пресс-служба военного ведомства.
Боевые действия, по данным азербайджанского минобороны, продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта.
"Попытки противника атаковать были решительно пресечены. В результате принятых ответных мер против вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые. Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, два танка Т-72, две РСЗО БМ-21 "Град", 14 различных видов пушек, несколько опорных пунктов и шесть единиц автомобильной техники противника. В настоящее время войска азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку", - уточняет военное ведомство.