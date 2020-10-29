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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201029/karabakh-1582021374.html
Минобороны Азербайджана заявило о продолжающихся боях в ночь на четверг
Минобороны Азербайджана заявило о продолжении боевых действий в различных направлениях фронта с вооруженными силами Армении в ночь на четверг. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T07:26
2020-10-29T07:26
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
нагорный карабах
баку
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 29 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило о продолжении боевых действий в различных направлениях фронта с вооруженными силами <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в ночь на четверг.Боевые действия, по данным азербайджанского минобороны, продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта."Попытки противника атаковать были решительно пресечены. В результате принятых ответных мер против вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые. Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, два танка Т-72, две РСЗО БМ-21 "Град", 14 различных видов пушек, несколько опорных пунктов и шесть единиц автомобильной техники противника. В настоящее время войска азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку", - уточняет военное ведомство.
https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html
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нагорный карабах
баку
армения
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минобороны азербайджана, нагорный карабах, баку, армения, в мире

Минобороны Азербайджана заявило о продолжающихся боях в ночь на четверг

07:26 29.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФрагмент снаряда, разорвавшегося во время обстрела города Мартуни в Нагорном Карабахе
Фрагмент снаряда, разорвавшегося во время обстрела города Мартуни в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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БАКУ, 29 окт - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о продолжении боевых действий в различных направлениях фронта с вооруженными силами Армении в ночь на четверг.
"В течение дня 28 октября и в ночь на 29 октября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией, позиции подразделений азербайджанской армии на различных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны", - сообщает пресс-служба военного ведомства.
Боевые действия, по данным азербайджанского минобороны, продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта.
"Попытки противника атаковать были решительно пресечены. В результате принятых ответных мер против вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые. Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, два танка Т-72, две РСЗО БМ-21 "Град", 14 различных видов пушек, несколько опорных пунктов и шесть единиц автомобильной техники противника. В настоящее время войска азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку", - уточняет военное ведомство.
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 14:05Инфографика
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаНагорный КарабахБакуАрменияВ мире
 
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