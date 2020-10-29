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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201029/karabakh-1582013706.html
В Карабахе сообщили о пяти новых ракетных ударах по Степанакерту
Официальный информационный центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил о пяти ракетных ударах по Степанакерту за последние несколько минут. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T01:32
2020-10-29T01:40
москва
ереван
сша
азербайджан
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
степанакерт
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<strong>ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости.</strong> Официальный информационный центр непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> сообщил о пяти ракетных ударах по <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерту</a> за последние несколько минут.Отмечается, что в городе включена сирена воздушной тревоги. Данных о пострадавших пока нет.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html
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москва
ереван
сша
азербайджан
армения
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
степанакерт
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москва, ереван, сша, азербайджан, армения, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире

В Карабахе сообщили о пяти новых ракетных ударах по Степанакерту

01:32 29.10.2020 (обновлено: 01:40 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Степанакерте
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости. Официальный информационный центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил о пяти ракетных ударах по Степанакерту за последние несколько минут.
"По предварительным данным, за последние несколько минут по Степанакерту было нанесено пять ракетных ударов", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.
Отмечается, что в городе включена сирена воздушной тревоги. Данных о пострадавших пока нет.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМоскваЕреванСШААзербайджанАрменияНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаСтепанакертВ мире
 
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