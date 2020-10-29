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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201029/karabakh-1582012427.html
В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
Вооруженные силы Азербайджана передали контроль над некоторыми участками фронта террористическим организациям, заявил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T00:57
2020-10-29T00:57
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны армении
арцрун ованнисян
министерство обороны нагорно-карабахской республики
нагорный карабах
сергей нарышкин
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.</strong> Вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> передали контроль над некоторыми участками фронта террористическим организациям, заявил официальный представитель Минобороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a>. Кроме того, пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян со ссылкой на министерство обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> сообщила о создании ВС Азербайджана баз террористов на занятых в ходе наступления территориях <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>."В результате радиоразведки, анализа перехваченных телефонных разговоров получена информация о том, что на некоторых территориях, откуда армянские подразделения отступили в течение последних дней в тактических целях, Вооруженные силы Азербайджана создают базы террористических группировок, деятельность которых может не только еще больше накалить и дестабилизировать ситуацию на границах Карабаха и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, но и представлять серьезную опасность для всего региона", — написала Степанян в <a href="https://t.me/ShushanStepanyan/108" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеграме</a>.Ранее об участии в боях между Азербайджаном и армянскими силами ближневосточных наемников из международных террористических организаций сообщал глава Службы внешней разведки России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>. Он отметил, что в конфликте участвуют "сотни и уже даже тысячи радикалов".Кроме того, президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> утверждал, что участников экстремистских вооруженных формирований перебрасывали в Азербайджан из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> через территорию <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>. Об использовании <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкарой</a> террористов из САР и других стран для помощи <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> заявлял в том числе и президент Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a>. Турция и Азербайджан категорически отвергают эти обвинения.Источники РИА Новости также сообщали о переброске боевиков из Сирии в зону карабахского конфликта.Ситуация в КарабахеУтром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.
https://ria.ru/20201028/voennye-1581990904.html
https://ria.ru/20201028/stepanakert-1581918674.html
Асад , Макрон, Пашинян все одним воздухом дышат. Все против Эрдогана поэтому не знают как его остановить и придумывают свои басни которые сами и верят. Еще больше нагоняя страх на своих солдат. Поэтому никто не хочет идти туда воевать.
53
Асад хороший или плохой мне до него нет дела. Он в свою страну вел в хаос. Если тебя не хотят уходи. Нет ведь он держится за кресло. Вся Сирия в руинах. Голод, нищета. Сколько людей умерло , а он не уходит. Его позиция пусть все умрут но я останусь.
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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минобороны армении, арцрун ованнисян, министерство обороны нагорно-карабахской республики, нагорный карабах, сергей нарышкин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта

00:57 29.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие азербайджанской армии во время реконструкции водружения государственного флага на господствующей высоте у села Талыш
Военнослужащие азербайджанской армии во время реконструкции водружения государственного флага на господствующей высоте у села Талыш - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана передали контроль над некоторыми участками фронта террористическим организациям, заявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"По некоторым направлениям Азербайджан полностью передал контроль террористическим группировкам", — приводит слова Ованнисяна Sputnik Армения.

Кроме того, пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян со ссылкой на министерство обороны непризнанной НКР сообщила о создании ВС Азербайджана баз террористов на занятых в ходе наступления территориях Нагорного Карабаха.
"В результате радиоразведки, анализа перехваченных телефонных разговоров получена информация о том, что на некоторых территориях, откуда армянские подразделения отступили в течение последних дней в тактических целях, Вооруженные силы Азербайджана создают базы террористических группировок, деятельность которых может не только еще больше накалить и дестабилизировать ситуацию на границах Карабаха и Армении, но и представлять серьезную опасность для всего региона", — написала Степанян в телеграме.
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Ранее об участии в боях между Азербайджаном и армянскими силами ближневосточных наемников из международных террористических организаций сообщал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он отметил, что в конфликте участвуют "сотни и уже даже тысячи радикалов".
Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон утверждал, что участников экстремистских вооруженных формирований перебрасывали в Азербайджан из Сирии через территорию Турции. Об использовании Анкарой террористов из САР и других стран для помощи Баку заявлял в том числе и президент Сирии Башар Асад. Турция и Азербайджан категорически отвергают эти обвинения.
Источники РИА Новости также сообщали о переброске боевиков из Сирии в зону карабахского конфликта.
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Ситуация в Карабахе

Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.
Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АрменииАрцрун ОваннисянМинистерство обороны Нагорно-Карабахской РеспубликиНагорный КарабахСергей НарышкинНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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