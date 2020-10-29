МИД Армении оценил возможность посредничества Ирана в Карабахе
16:26 29.10.2020 (обновлено: 17:15 29.10.2020)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минская группа ОБСЕ является единственным согласованным форматом по урегулированию кризиса в Нагорном Карабахе, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, комментируя предложения о посредничестве Ирана в урегулировании конфликта.
"Иран - очень важная страна в нашем регионе, и в отличие от Турции она занимает ответственную и конструктивную позицию, когда речь идет о региональной безопасности и мире. В то же время сопредседатели Минской группы - единственный согласованный на международном уровне формат посредничества и переговоров, роль которых была подтверждена в cовместном заявлении от 10 октября и последующих заявлениях от 17 и 25 октября", - заявил министр.
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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