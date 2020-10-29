Ученые объяснили значимость найденного во Владивостоке ихтиозавра
© Фото : @scienceintravelprimorye/FacebookОстанки ихтиозавра, найденные в породе на берегу на острове Русском
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - РИА Новости. Найденный на берегу острова Русский во Владивостоке древний ихтиозавр может быть новым для науки видом, сообщили ученые, занимающиеся исследованием этой находки.
Накануне руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский сообщил РИА Новости, что на острове Русском найдены ископаемые останки ихтиозавра, вероятно, в породе осталась и его голова. Это второй случай обнаружения полного ископаемого материала ихтиозавров на Русском, первый был в 2014 году. Тогда нашли особь, у которой челюсти были приспособлены под размельчение моллюсков. Свежую находку доставили для исследований в Приморский океанариум. Предварительно установлено, что эта особь жила около 247 миллионов лет назад. Открытие сделал один из участников образовательного проекта "Наука в путешествии. ПриМорье", семилетний мальчик - во время прогулки на острове Русском он нашел расколотую в результате тайфуна "Майсак" каменную плиту с отпечатками ребер и фрагментами костей.
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Болотский в четверг в Приморском океанариуме, где проходит основная работа над находкой, рассказал журналистам, что ихтиозавры – это не динозавры, это отдельная обширная группа. У них было веретенообразное тело, похожее на тело современных китообразных. Ихтиозавры вымерли в конце мелового периода вместе с динозаврами. Они, как правило, были морскими хищниками, отметил ученый.
"Дети сделали очень приличную находку. Это фрагмент туловища, скелета довольно древнего морского ящера ихтиозавра. (Сохранилась) ли у него голова или нет – вопрос. Ее могли оторвать хищники, падальщики, когда труп лежал на дне, его могли повредить. Пока есть косвенные свидетельства того, что он лежит на левом боку, а обнажилась в породе правая сторона. Вероятно, сохранился и левый бок. С черепом – есть доля вероятности, что будет затылочная часть. Хвост, к сожалению, утрачен. Эта особь была около 3 метров", - сказал Болотский.
Он уточнил, что пока сложно сказать, как именно выглядел этот ихтиозавр.
"Возможно, это новый для науки таксон - род и вид… Часть ребер, к сожалению, разрушены, и от них остались отпечатки. Но в самой породе сохранились ребра в нормальном состоянии. Нужен препаратор, который бы их очистил от пустой породы – это не на одну неделю работа. Пока глыба заключает в себе много интересных деталей, которые помогут узнать окончательно, что это за ящер", - добавил ученый.
Главный научный сотрудник лаборатории стратиграфии и палеонтологии Дальневосточного геологического института ДВО РАН Юрий Захаров рассказал, что ихтиозавры питались аммонитами, и акватория современного Дальнего Востока была их ареалом обитания.
"Это исключительный случай, когда нашли целое животное. Отдельных ребер находят много, значит, надо думать, что здесь их ареал", - отметил ученый.
"Нужно проводить дальнейшие исследования, искать и голову, и зубы, чтобы точно определиться с видом. Возможно – никто не исключает – что это новый вид... Это единичные находки на территории края. И возможно, что это очень необычное животное. Любая такая находка, тем более, такого возраста – триасовый период – очень значимая в научном плане и очень информативная", - сказала РИА Новости заместитель директора по научной работе Дальневосточного геологического института ДВО РАН Ирина Тарасенко.
По ее словам, сейчас ученые вместе с сотрудниками океанариума сохранят этот экспонат, потом просветят его на томографе или на рентгене, чтобы решить, стоит ли препарировать данный образец. Если материал представляет коллекционную значимость, он будет представлен в экспозиции.