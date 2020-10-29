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https://ria.ru/20201029/ikhtiozavr-1582026146.html
Ученые объяснили значимость найденного во Владивостоке ихтиозавра
Найденный на берегу острова Русский во Владивостоке древний ихтиозавр может быть новым для науки видом, сообщили ученые, занимающиеся исследованием этой... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T08:48
2020-10-29T08:48
приморский океанариум
дальний восток
российская академия наук
русский (остров)
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - РИА Новости.</strong> Найденный на берегу острова Русский во Владивостоке древний ихтиозавр может быть новым для науки видом, сообщили ученые, занимающиеся исследованием этой находки.Накануне руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский сообщил РИА Новости, что на острове <a href="http://ria.ru/location_Russkijj/" target="_blank" data-auto="true">Русском</a> найдены ископаемые останки ихтиозавра, вероятно, в породе осталась и его голова. Это второй случай обнаружения полного ископаемого материала ихтиозавров на Русском, первый был в 2014 году. Тогда нашли особь, у которой челюсти были приспособлены под размельчение моллюсков. Свежую находку доставили для исследований в Приморский океанариум. Предварительно установлено, что эта особь жила около 247 миллионов лет назад. Открытие сделал один из участников образовательного проекта "Наука в путешествии. ПриМорье", семилетний мальчик - во время прогулки на острове Русском он нашел расколотую в результате тайфуна "Майсак" каменную плиту с отпечатками ребер и фрагментами костей.Болотский в четверг в <a href="http://ria.ru/organization_Primorskijj_okeanarium/" target="_blank" data-auto="true">Приморском океанариуме</a>, где проходит основная работа над находкой, рассказал журналистам, что ихтиозавры – это не динозавры, это отдельная обширная группа. У них было веретенообразное тело, похожее на тело современных китообразных. Ихтиозавры вымерли в конце мелового периода вместе с динозаврами. Они, как правило, были морскими хищниками, отметил ученый.Он уточнил, что пока сложно сказать, как именно выглядел этот ихтиозавр.Главный научный сотрудник лаборатории стратиграфии и палеонтологии Дальневосточного геологического института ДВО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Юрий Захаров рассказал, что ихтиозавры питались аммонитами, и акватория современного <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a> была их ареалом обитания."Это исключительный случай, когда нашли целое животное. Отдельных ребер находят много, значит, надо думать, что здесь их ареал", - отметил ученый.По ее словам, сейчас ученые вместе с сотрудниками океанариума сохранят этот экспонат, потом просветят его на томографе или на рентгене, чтобы решить, стоит ли препарировать данный образец. Если материал представляет коллекционную значимость, он будет представлен в экспозиции.
https://ria.ru/20200930/tanais-1577995156.html
https://ria.ru/20201013/ierusalim-1579576276.html
https://ria.ru/20201022/raskopki-1581037667.html
дальний восток
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приморский океанариум, дальний восток, российская академия наук, русский (остров)

Ученые объяснили значимость найденного во Владивостоке ихтиозавра

08:48 29.10.2020
 
© Фото : @scienceintravelprimorye/FacebookОстанки ихтиозавра, найденные в породе на берегу на острове Русском
Останки ихтиозавра, найденные в породе на берегу на острове Русском - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : @scienceintravelprimorye/Facebook
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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - РИА Новости. Найденный на берегу острова Русский во Владивостоке древний ихтиозавр может быть новым для науки видом, сообщили ученые, занимающиеся исследованием этой находки.
Накануне руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский сообщил РИА Новости, что на острове Русском найдены ископаемые останки ихтиозавра, вероятно, в породе осталась и его голова. Это второй случай обнаружения полного ископаемого материала ихтиозавров на Русском, первый был в 2014 году. Тогда нашли особь, у которой челюсти были приспособлены под размельчение моллюсков. Свежую находку доставили для исследований в Приморский океанариум. Предварительно установлено, что эта особь жила около 247 миллионов лет назад. Открытие сделал один из участников образовательного проекта "Наука в путешествии. ПриМорье", семилетний мальчик - во время прогулки на острове Русском он нашел расколотую в результате тайфуна "Майсак" каменную плиту с отпечатками ребер и фрагментами костей.
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Болотский в четверг в Приморском океанариуме, где проходит основная работа над находкой, рассказал журналистам, что ихтиозавры – это не динозавры, это отдельная обширная группа. У них было веретенообразное тело, похожее на тело современных китообразных. Ихтиозавры вымерли в конце мелового периода вместе с динозаврами. Они, как правило, были морскими хищниками, отметил ученый.
"Дети сделали очень приличную находку. Это фрагмент туловища, скелета довольно древнего морского ящера ихтиозавра. (Сохранилась) ли у него голова или нет – вопрос. Ее могли оторвать хищники, падальщики, когда труп лежал на дне, его могли повредить. Пока есть косвенные свидетельства того, что он лежит на левом боку, а обнажилась в породе правая сторона. Вероятно, сохранился и левый бок. С черепом – есть доля вероятности, что будет затылочная часть. Хвост, к сожалению, утрачен. Эта особь была около 3 метров", - сказал Болотский.
Он уточнил, что пока сложно сказать, как именно выглядел этот ихтиозавр.
"Возможно, это новый для науки таксон - род и вид… Часть ребер, к сожалению, разрушены, и от них остались отпечатки. Но в самой породе сохранились ребра в нормальном состоянии. Нужен препаратор, который бы их очистил от пустой породы – это не на одну неделю работа. Пока глыба заключает в себе много интересных деталей, которые помогут узнать окончательно, что это за ящер", - добавил ученый.
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Главный научный сотрудник лаборатории стратиграфии и палеонтологии Дальневосточного геологического института ДВО РАН Юрий Захаров рассказал, что ихтиозавры питались аммонитами, и акватория современного Дальнего Востока была их ареалом обитания.
"Это исключительный случай, когда нашли целое животное. Отдельных ребер находят много, значит, надо думать, что здесь их ареал", - отметил ученый.
"Нужно проводить дальнейшие исследования, искать и голову, и зубы, чтобы точно определиться с видом. Возможно – никто не исключает – что это новый вид... Это единичные находки на территории края. И возможно, что это очень необычное животное. Любая такая находка, тем более, такого возраста – триасовый период – очень значимая в научном плане и очень информативная", - сказала РИА Новости заместитель директора по научной работе Дальневосточного геологического института ДВО РАН Ирина Тарасенко.
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По ее словам, сейчас ученые вместе с сотрудниками океанариума сохранят этот экспонат, потом просветят его на томографе или на рентгене, чтобы решить, стоит ли препарировать данный образец. Если материал представляет коллекционную значимость, он будет представлен в экспозиции.
 
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Приморский океанариумДальний ВостокРоссийская академия наукРусский (остров)
 
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