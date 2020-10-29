https://ria.ru/20201029/ikhtiozavr-1582026146.html

Ученые объяснили значимость найденного во Владивостоке ихтиозавра

Найденный на берегу острова Русский во Владивостоке древний ихтиозавр может быть новым для науки видом, сообщили ученые, занимающиеся исследованием этой... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T08:48

2020-10-29T08:48

2020-10-29T08:48

приморский океанариум

дальний восток

российская академия наук

русский (остров)

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - РИА Новости.</strong> Найденный на берегу острова Русский во Владивостоке древний ихтиозавр может быть новым для науки видом, сообщили ученые, занимающиеся исследованием этой находки.Накануне руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский сообщил РИА Новости, что на острове <a href="http://ria.ru/location_Russkijj/" target="_blank" data-auto="true">Русском</a> найдены ископаемые останки ихтиозавра, вероятно, в породе осталась и его голова. Это второй случай обнаружения полного ископаемого материала ихтиозавров на Русском, первый был в 2014 году. Тогда нашли особь, у которой челюсти были приспособлены под размельчение моллюсков. Свежую находку доставили для исследований в Приморский океанариум. Предварительно установлено, что эта особь жила около 247 миллионов лет назад. Открытие сделал один из участников образовательного проекта "Наука в путешествии. ПриМорье", семилетний мальчик - во время прогулки на острове Русском он нашел расколотую в результате тайфуна "Майсак" каменную плиту с отпечатками ребер и фрагментами костей.Болотский в четверг в <a href="http://ria.ru/organization_Primorskijj_okeanarium/" target="_blank" data-auto="true">Приморском океанариуме</a>, где проходит основная работа над находкой, рассказал журналистам, что ихтиозавры – это не динозавры, это отдельная обширная группа. У них было веретенообразное тело, похожее на тело современных китообразных. Ихтиозавры вымерли в конце мелового периода вместе с динозаврами. Они, как правило, были морскими хищниками, отметил ученый.Он уточнил, что пока сложно сказать, как именно выглядел этот ихтиозавр.Главный научный сотрудник лаборатории стратиграфии и палеонтологии Дальневосточного геологического института ДВО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Юрий Захаров рассказал, что ихтиозавры питались аммонитами, и акватория современного <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a> была их ареалом обитания."Это исключительный случай, когда нашли целое животное. Отдельных ребер находят много, значит, надо думать, что здесь их ареал", - отметил ученый.По ее словам, сейчас ученые вместе с сотрудниками океанариума сохранят этот экспонат, потом просветят его на томографе или на рентгене, чтобы решить, стоит ли препарировать данный образец. Если материал представляет коллекционную значимость, он будет представлен в экспозиции.

https://ria.ru/20200930/tanais-1577995156.html

https://ria.ru/20201013/ierusalim-1579576276.html

https://ria.ru/20201022/raskopki-1581037667.html

дальний восток

русский (остров)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский океанариум, дальний восток, российская академия наук, русский (остров)