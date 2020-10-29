https://ria.ru/20201029/blogery-1581980262.html

Северокорейские блогеры завоевывают мир

Северная Корея, обладательница ядерного оружия и мощной региональной армии, ныне дополняет свои вооруженные силы еще и качественными инструментами пропаганды... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T08:00

2020-10-29T08:00

2020-10-29T08:08

ким чен ын

youtube

пхеньян

кндр (северная корея)

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мнение - авторы

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Северная Корея, обладательница ядерного оружия и мощной региональной армии, ныне дополняет свои вооруженные силы еще и качественными инструментами пропаганды. На <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> набирает популярность видеоблог, в котором хорошенькая девушка <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Iu06Dp8ibDg" target="_blank">Джин Хуэй</a> на прекрасном русском языке рассказывает о жизни в <a href="http://ria.ru/location_Pyongyang/" target="_blank" data-auto="true">Пхеньяне</a>.Она составляет огромный контраст со знаменитым диктором Ли Чхун Хи. Заслуженная актриса, которой в этом году исполнилось 77 лет, до сих пор появляется на телеэкране, когда нужно сообщить стране и миру о чем-нибудь очень важном — об успешных испытаниях ядерного оружия например. Ли Чхун Хи стала для КНДР таким же символом, каким был Юрий Левитан для СССР. У нее даже есть враги и подражатели <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Ли_Чхун_Хи" target="_blank">за рубежом</a>.Молодой влогер Джин Хуэй выстроила совершенно другой образ: простой студентки, "девушки по соседству", которая живет самой обычной жизнью и с любовью рассказывает зрителям о своем родном городе. Действительно, в ее "любительских" репортажах Пхеньян выглядит мило и по-домашнему: он похож одновременно и на советские, и на современные российские города. Пожалуй, именно так могли бы выглядеть сейчас парадные районы наших городов, если бы у власти до сих пор находилась КПСС.Еще десять лет назад репортажи из КНДР вызывали стыд и грусть: постановочные фотографии явно нежилых квартир не могли обмануть даже самого невнимательного читателя из сколько-нибудь развитой страны. Сейчас все кажется настоящим: полный народа ресторан с телевизорами на стенах, очевидно, не является декорацией. Если судить по видеороликам, Северная Корея является пусть бедной, но уже "нормальной" страной, в которой простые люди не едят траву и не спят в бараках, а живут примерно той же жизнью, что и мы с вами.Качество северокорейской пропаганды растет. Первое видео на канале "Эхо Правды", на котором англоязычная Ун А познакомила мир с русскоязычной Джин Хуэй, появилось в конце 2018 года. Это была реклама парка развлечений: посетители натужно рассказывали в камеру, как они насладились американским фастфудом и как хорошо провели время, катаясь на аттракционах. Доверия видео не вызывало, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ePgT829h8RM" target="_blank">ненатуральность</a> происходящего прямо-таки била в глаза.Прошло всего лишь два года, и "Эхо Правды" стало качественным видеоблогом, который, пожалуй, мог бы дать фору многим российским ютьюберам-миллионникам. Это уже серьезный инструмент мягкой силы, пригодный и для продвижения идеологии, и для борьбы с непрерывным потоком фейков южнокорейской пропаганды.Несколько лет назад в мировых СМИ появилась жареная новость: <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ын</a> якобы расстрелял свою якобы любовницу — популярную певицу Хен Сон Воль, обвинив ее в распространении порнографии и еще в каких-то грехах. Новость оказалась ложной, через несколько лет певица вместе со своей музыкальной группой прибыла на зимние Олимпийские игры в <a href="http://ria.ru/location_Seoul/" target="_blank" data-auto="true">Сеуле</a>, опровергнув тем самым слухи о своей смерти.Подобные "новости" предлагают миру регулярно: в них Ким Чен Ын подвергает казни то свою сестру, то генералов, то еще каких-нибудь представителей северокорейской элиты. Часто "новости" сопровождаются горячими подробностями: кого-то расстреливают из зенитных пушек, кого-то живьем скармливают собакам. Как правило, в итоге "казненный" появляется на публике живым, однако это не добавляет осторожности журналистам, обсуждающим очередные утки.Северная Корея предпочитает не опровергать такие слухи на уровне официальных СМИ, чтобы не терять лицо. Вместе с тем "простой видеоблогер" вполне может "случайно" сходить на концерт любимого исполнителя, доказав тем самым, что никто никого не расстреливал и не подвергал опале.Вот конкретный пример разоблачения фейк-ньюз о КНДР. Когда в апреле пошли слухи о том, что магазины в Северной Корее опустели из-за панических покупок встревоженных граждан, блогер Ун А <a href="https://www.youtube.com/watch?v=J3dGrMUcvFg" target="_blank">лично прошлась</a> по магазинам с камерой, чтобы выяснить, "правда это или нет".Исследователи северокорейских СМИ пишут о новом проекте КНДР с видимой тревогой, так как и русская, и китайская, и англоязычная публика принимает его с явной симпатией. Как это обычно и бывает с девушками-видеоблогерами, комментарии к видео кишат комплиментами и вопросами о личной жизни. Высказываются предположения, что блогер Ун А — дочь какого-нибудь партийного деятеля из КНДР, что она получила образование в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> и познакомилась там "<a href="https://www.nknews.org/2020/05/whats-up-pyongyang-north-korea-experiments-with-vlogging-to-fight-fake-news/" target="_blank">с западными стилями социальных сетей</a>".Возможно, так оно и есть: проект слишком важен, чтобы стать его лицом доверили случайной девушке. Вместе с тем его успех может сослужить в итоге плохую службу стране.Образ воинственных фанатиков вот уже многие годы защищает КНДР от США, поэтому вялотекущий конфликт США с Северной Кореей не заходит дальше санкций и осуждающей болтовни. На недавних дебатах кандидаты в президенты США <a href="https://ria.ru/20201023/kndr-1581117933.html" target="_blank">спорили</a> как раз на эту тему: <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> обвинил оппонента в излишней мягкости по отношению к Ким Чен Ыну, а <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> высказался в том духе, что хорошие отношения с КНДР — это разумно.Если видеоблогерам удастся кардинально улучшить репутацию КНДР, идея бомбардировок Северной Кореи кому-то за океаном уже не будет казаться столь безумной. Одно дело провоцировать армию безжалостных убийц, которые только и ждут повода, чтобы ответить тебе с максимальной жестокостью. Совсем другое дело — напасть на обычную небольшую страну, которую <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америка</a> неизмеримо превосходит в военной и экономической мощи.

https://radiosputnik.ria.ru/20200905/tayfun-1576826464.html

https://ria.ru/20201023/kndr-1581117933.html

Alex Alex Репутацию Северной Кореи можно улучшить только одним способом- сменой строя и открытием границ. 11

4

пхеньян

кндр (северная корея)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

Олег Макаренко https://cdn21.img.ria.ru/images/150161/95/1501619524_0:0:667:666_100x100_80_0_0_3927554f29f56f4c91afccc7761bf3b2.jpg

Олег Макаренко https://cdn21.img.ria.ru/images/150161/95/1501619524_0:0:667:666_100x100_80_0_0_3927554f29f56f4c91afccc7761bf3b2.jpg

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Олег Макаренко https://cdn21.img.ria.ru/images/150161/95/1501619524_0:0:667:666_100x100_80_0_0_3927554f29f56f4c91afccc7761bf3b2.jpg

ким чен ын, youtube, пхеньян, кндр (северная корея), авторы, мнение - авторы