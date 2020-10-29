https://ria.ru/20201029/barselona-1582076113.html
Барселона в 2022 году станет лесной столицей Европы
Барселона в 2022 году станет лесной столицей Европы
В 2022 году Барселона станет Лесной столицей Европы, сейчас это звание носит немецкий город Бонн, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T19:45
2020-10-29T19:45
2020-10-29T19:45
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В 2022 году Барселона станет Лесной столицей Европы, сейчас это звание носит немецкий город Бонн, сообщает ЕвроПульс. Титул с 2014 года присуждает Европейский институт леса (EFI). В разные годы его носили Бильбао, Вена, Осло, в 2015 году — Санкт-Петербург, а в следующем году он перейдет к Праге.За это звание с Барселоной соперничали Мадрид, Сория (Испания) и Нови-Сад (Сербия). Основная цель Лесной столицы Европы – привлечь внимание жителей и специалистов к вопросам сохранения лесов и биоразнообразия.
https://ria.ru/20201016/kaliningrad-1579373493.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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