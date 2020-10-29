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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201029/aviaudar-1582140621.html
В Карабахе обвинили Азербайджан в авиаударах по трем городам
В Карабахе обвинили Азербайджан в авиаударах по трем городам
Госслужба по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что азербайджанские военные нанесли авиаудары по трем городам: Аскерану, Мартакерту и... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:17
2020-10-29T18:00
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Госслужба по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что азербайджанские военные нанесли авиаудары по трем городам: Аскерану, Мартакерту и Мартуни."В городах Аскеран, Мартакерт и Мартуни была применена военная авиация, пострадавших нет, но в результате авиаударов в городах и близлежащих населенных пунктах есть большие разрушения", — говорится в сообщении службы в Facebook.В ведомстве добавили, что сигнал воздушной тревоги включали практически во всех населенных пунктах Карабаха.Ранее власти НКР заявляли о ракетных обстрелах Степанакерта и Шуши. Сообщалось о как минимум двоих погибших. Как утверждает Армия обороны Карабаха, Азербайджан намеренно наносил удары по медицинским учреждениям в столице непризнанной республики.Баку, в свою очередь, обвинил армянских военных в атаках на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта и обстрелах Геранбойского, Тертерского и Бардинского районов.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку возлагают ответственность за это друг на друга. В Армении и Азербайджане, а также в НКР объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.С 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами убитых, о чем Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако уже спустя несколько часов бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие стороны предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в конце прошлой недели. Успехом это тоже не увенчалось.
https://ria.ru/20201029/karabakh-1582133199.html
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе обвинили Азербайджан в авиаударах по трем городам

17:17 29.10.2020 (обновлено: 18:00 29.10.2020)
 
© Фото : @RescueServiceOfTheNKR/FacebookДым над Мартакертом
Дым над Мартакертом - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : @RescueServiceOfTheNKR/Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Госслужба по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что азербайджанские военные нанесли авиаудары по трем городам: Аскерану, Мартакерту и Мартуни.
"В городах Аскеран, Мартакерт и Мартуни была применена военная авиация, пострадавших нет, но в результате авиаударов в городах и близлежащих населенных пунктах есть большие разрушения", — говорится в сообщении службы в Facebook.
В ведомстве добавили, что сигнал воздушной тревоги включали практически во всех населенных пунктах Карабаха.
Ранее власти НКР заявляли о ракетных обстрелах Степанакерта и Шуши. Сообщалось о как минимум двоих погибших. Как утверждает Армия обороны Карабаха, Азербайджан намеренно наносил удары по медицинским учреждениям в столице непризнанной республики.
Баку, в свою очередь, обвинил армянских военных в атаках на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта и обстрелах Геранбойского, Тертерского и Бардинского районов.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку возлагают ответственность за это друг на друга. В Армении и Азербайджане, а также в НКР объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Дым над Мартакертом - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
С 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами убитых, о чем Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако уже спустя несколько часов бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие стороны предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.
Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в конце прошлой недели. Успехом это тоже не увенчалось.
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 14:05Инфографика
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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