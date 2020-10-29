В Карабахе обвинили Азербайджан в авиаударах по трем городам
17:17 29.10.2020 (обновлено: 18:00 29.10.2020)
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Госслужба по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что азербайджанские военные нанесли авиаудары по трем городам: Аскерану, Мартакерту и Мартуни.
"В городах Аскеран, Мартакерт и Мартуни была применена военная авиация, пострадавших нет, но в результате авиаударов в городах и близлежащих населенных пунктах есть большие разрушения", — говорится в сообщении службы в Facebook.
В ведомстве добавили, что сигнал воздушной тревоги включали практически во всех населенных пунктах Карабаха.
Ранее власти НКР заявляли о ракетных обстрелах Степанакерта и Шуши. Сообщалось о как минимум двоих погибших. Как утверждает Армия обороны Карабаха, Азербайджан намеренно наносил удары по медицинским учреждениям в столице непризнанной республики.
Баку, в свою очередь, обвинил армянских военных в атаках на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта и обстрелах Геранбойского, Тертерского и Бардинского районов.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку возлагают ответственность за это друг на друга. В Армении и Азербайджане, а также в НКР объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
С 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами убитых, о чем Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако уже спустя несколько часов бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие стороны предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.
Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в конце прошлой недели. Успехом это тоже не увенчалось.