https://ria.ru/20201029/aviaudar-1582140621.html

В Карабахе обвинили Азербайджан в авиаударах по трем городам

В Карабахе обвинили Азербайджан в авиаударах по трем городам

Госслужба по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что азербайджанские военные нанесли авиаудары по трем городам: Аскерану, Мартакерту и... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:17

2020-10-29T17:17

2020-10-29T18:00

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582050203_0:90:960:630_1400x0_80_0_0_2d8de2201003213af9f24fad57d41e88.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Госслужба по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что азербайджанские военные нанесли авиаудары по трем городам: Аскерану, Мартакерту и Мартуни."В городах Аскеран, Мартакерт и Мартуни была применена военная авиация, пострадавших нет, но в результате авиаударов в городах и близлежащих населенных пунктах есть большие разрушения", — говорится в сообщении службы в Facebook.В ведомстве добавили, что сигнал воздушной тревоги включали практически во всех населенных пунктах Карабаха.Ранее власти НКР заявляли о ракетных обстрелах Степанакерта и Шуши. Сообщалось о как минимум двоих погибших. Как утверждает Армия обороны Карабаха, Азербайджан намеренно наносил удары по медицинским учреждениям в столице непризнанной республики.Баку, в свою очередь, обвинил армянских военных в атаках на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта и обстрелах Геранбойского, Тертерского и Бардинского районов.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку возлагают ответственность за это друг на друга. В Армении и Азербайджане, а также в НКР объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.С 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами убитых, о чем Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако уже спустя несколько часов бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие стороны предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в конце прошлой недели. Успехом это тоже не увенчалось.

https://ria.ru/20201029/karabakh-1582133199.html

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире