https://ria.ru/20201028/voennye-1581990904.html

Пашинян объяснил присутствие российских военных на границе с Карабахом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что российские пограничники присутствуют на границе страны с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, но... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T20:02

2020-10-28T20:02

2020-10-29T00:04

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

никол пашинян

нагорный карабах

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 28 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> сообщил, что российские пограничники присутствуют на границе страны с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, но отметил, что в этом нет ничего необычного. Такое заявление глава правительства сделал в интервью журналисту испанского агентства EFE Пабло Гонзалезу в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в соцсетях фотографии якобы российских военных на армянской границе в районе Карабаха.В его пресс-службе РИА Новости подтвердили, что интервью состоялось 20 октября. В итоговый вариант этот фрагмент не вошел, однако Гонзалез показал высказывания Пашиняна корреспонденту РИА Новости и опубликовал эти цитаты в Twitter.На юго-западе <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> граничит с азербайджанской Нахичеванской Автономной Республикой, на юго-востоке — с азербайджанскими районами, которые находятся под контролем непризнанного Карабаха.Российские пограничники находятся в Армении по двустороннему соглашению Москвы и Еревана. Система охраны государственной границы Армении с <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a> полностью сохранилась со времен <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>. Ереван считает российских пограничников, наряду с российской военной базой, важной составляющей национальной безопасности республики. Пограничное управление <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> в Армении включает четыре отряда: в <a href="http://ria.ru/location_Gyumri/" target="_blank" data-auto="true">Гюмри</a>, <a href="http://ria.ru/location_Armavir/" target="_blank" data-auto="true">Армавире</a>, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту Звартноц.Общая численность российских пограничников в Армении — около 4,5 тысячи человек, их содержание обеспечивают правительства двух стран.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвинили друг друга в развязывании военных действий. В Ереване утверждают, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры.<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению Владимира Путина посетили министры иностранных дел Азербайджана и Армении, переговоры с участием Сергея Лаврова продолжались более десяти часов. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября.Госдеп США объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201027/karabakh-1581789488.html

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581984055.html

Ёжик В Тумане А кто будет отвечать если русские погранцы попадут под раздачу? Там же идут боевые действия и всякое может случится. На месте Путина я бы отвел наших погранцов по дальше, зачем нам лишние проблемы? 96

veter smoriadyl Русские мальчишки не должны умирать. 89

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нагорный карабах

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, нагорный карабах, армения, в мире