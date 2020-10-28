https://ria.ru/20201028/ukraina-1581861364.html
Депутат Верховной рады заявил, что Зеленскому не нужен мир в Донбассе
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского на юго-востоке страны и РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T05:37
2020-10-28T05:37
2020-10-28T10:27
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
ренат кузьмин
виктор медведчук
донбасс
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"Это вранье": на Украине раскрыли обман Зеленского
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915741_0:127:3184:1918_1400x0_80_0_0_a9d0a3fcadbb97261bafcc1945cc7761.jpg
<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Депутат Рады от партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа — За жизнь</a>" Ренат Кузьмин раскритиковал политику президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> на юго-востоке страны и обвинил его во "вранье".Такую реакцию <a href="http://ria.ru/person_Renat_Kuzmin/" target="_blank">депутата</a> вызвали заявления украинского лидера о том, что первостепенный пункт для него — это мир и возвращение территорий в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>.Парламентарий выразил мнение, что пока мира на востоке Украины нет и президент страны не делает никаких шагов для урегулирования ситуации в Донбассе.Кузьмин противопоставил главе государства своего однопартийца <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Медведчука</a>, который, по словам депутата, делает очень многое для восстановления мира на востоке страны.
https://ria.ru/20201012/ukraina-1579338126.html
Eugene Zaboy
Что возьмешь с паяца... Клоун, он и есть клоун... Интересно, сегодня, когда Запад фактически финансирует программы исключительно связанные с ведением военных действий, на Украине остались силы(люди) заинтересованные в прекращении военных действий.
89
bizon972
Мир ему может быть и нужен,но он об этом пока не знает.команды не было.
46
15
донбасс
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915741_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_2462744c2a97e08afcac86e0bc41ca1c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, ренат кузьмин, виктор медведчук, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире