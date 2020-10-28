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https://ria.ru/20201028/ukraina-1581861364.html
Депутат Верховной рады заявил, что Зеленскому не нужен мир в Донбассе
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского на юго-востоке страны и РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T05:37
2020-10-28T10:27
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
ренат кузьмин
виктор медведчук
донбасс
владимир зеленский
украина
в мире
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"Это вранье": на Украине раскрыли обман Зеленского
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Депутат Рады от партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа — За жизнь</a>" Ренат Кузьмин раскритиковал политику президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> на юго-востоке страны и обвинил его во "вранье".Такую реакцию <a href="http://ria.ru/person_Renat_Kuzmin/" target="_blank">депутата</a> вызвали заявления украинского лидера о том, что первостепенный пункт для него — это мир и возвращение территорий в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>.Парламентарий выразил мнение, что пока мира на востоке Украины нет и президент страны не делает никаких шагов для урегулирования ситуации в Донбассе.Кузьмин противопоставил главе государства своего однопартийца <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Медведчука</a>, который, по словам депутата, делает очень многое для восстановления мира на востоке страны.
https://ria.ru/20201012/ukraina-1579338126.html
Что возьмешь с паяца... Клоун, он и есть клоун... Интересно, сегодня, когда Запад фактически финансирует программы исключительно связанные с ведением военных действий, на Украине остались силы(люди) заинтересованные в прекращении военных действий.
89
Мир ему может быть и нужен,но он об этом пока не знает.команды не было.
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донбасс
украина
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оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, ренат кузьмин, виктор медведчук, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире

Депутат Верховной рады заявил, что Зеленскому не нужен мир в Донбассе

05:37 28.10.2020 (обновлено: 10:27 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского на юго-востоке страны и обвинил его во "вранье".
Такую реакцию депутата вызвали заявления украинского лидера о том, что первостепенный пункт для него — это мир и возвращение территорий в Донбассе.

"Во-первых, это вранье все. Президент Зеленский врет. Ему мир не нужен", — заявил Кузьмин в эфире телеканала "112 Украина".

Парламентарий выразил мнение, что пока мира на востоке Украины нет и президент страны не делает никаких шагов для урегулирования ситуации в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 04:06
"Стыдно и горько": депутат Рады рассказал, до чего докатился Зеленский
Кузьмин противопоставил главе государства своего однопартийца Виктора Медведчука, который, по словам депутата, делает очень многое для восстановления мира на востоке страны.
 
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеРенат КузьминВиктор МедведчукДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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