https://ria.ru/20201028/ukraina-1581861364.html

Депутат Верховной рады заявил, что Зеленскому не нужен мир в Донбассе

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского на юго-востоке страны и РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T05:37

2020-10-28T05:37

2020-10-28T10:27

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация на украине

ренат кузьмин

виктор медведчук

донбасс

владимир зеленский

украина

в мире

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"Это вранье": на Украине раскрыли обман Зеленского

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Депутат Рады от партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа — За жизнь</a>" Ренат Кузьмин раскритиковал политику президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> на юго-востоке страны и обвинил его во "вранье".Такую реакцию <a href="http://ria.ru/person_Renat_Kuzmin/" target="_blank">депутата</a> вызвали заявления украинского лидера о том, что первостепенный пункт для него — это мир и возвращение территорий в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>.Парламентарий выразил мнение, что пока мира на востоке Украины нет и президент страны не делает никаких шагов для урегулирования ситуации в Донбассе.Кузьмин противопоставил главе государства своего однопартийца <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Медведчука</a>, который, по словам депутата, делает очень многое для восстановления мира на востоке страны.

https://ria.ru/20201012/ukraina-1579338126.html

Eugene Zaboy Что возьмешь с паяца... Клоун, он и есть клоун... Интересно, сегодня, когда Запад фактически финансирует программы исключительно связанные с ведением военных действий, на Украине остались силы(люди) заинтересованные в прекращении военных действий. 89

bizon972 Мир ему может быть и нужен,но он об этом пока не знает.команды не было. 46

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донбасс

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, ренат кузьмин, виктор медведчук, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире