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Прокурор попросил 18 лет колонии для главы ячейки "Аум Синрике"* в России
Государственный обвинитель попросил суд назначить 18 лет колонии жителю Подмосковья Михаилу Устьянцеву, обвиняемому в создании ячейки запрещенной в России... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:30
2020-10-28T12:30
аум синрике
московская область (подмосковье)
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт – РИА Новости, Юлия Насулина.</strong> Государственный обвинитель попросил суд назначить 18 лет колонии жителю <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> Михаилу Устьянцеву, обвиняемому в создании ячейки запрещенной в России террористической секты "Аум Синрикё"*, сообщил РИА Новости представитель Южного окружного военного суда.По данным следствия, в 2010 году Устьянцев и еще несколько человек создали структурное подразделение секты "Аум Синрикё"*. Обвиняемый занимался распространением среди жителей <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a> и <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограда</a> религиозной доктрины, диктующей приносить ему деньги, которые он передавал японским руководителям "Аум Синрикё"*, тем самым финансируя терроризм.Кроме того, как сообщили в суде, Устьянцев с сообщниками вели идейную пропаганду через соцсети. Они рассылали приглашения на оздоровительные курсы, оплатив которые люди только через некоторое время узнавали, что занятия проводят последователи "Аум Синрикё"*.Уголовное дело было возбуждено по статьям "Организация террористического сообщества", "Организация деятельности террористической организации", "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан" УК РФ. Соучастники Устьянцева были объявлены в розыск.В конце мая уголовное дело в отношении Устьянцева поступило в Южный окружной военный суд.Религиозная секта "Аум Синрикё"* ("Учение истины Аум"*) была организована в 1987 году Сёко Асахарой (Тидзуо Мацумото). Численность секты достигала по разным данным от 30 до 50 тысяч человек, из них более 10 тысяч — в России, где "Аум"* пыталась вести активную миссионерскую и экономическую деятельность. В 1994 году адепты "Аум Синрикё"* распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, погибли семь человек. В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести. Тогда полиция арестовала около 30 руководителей секты, 13 из них, в том числе и Сёко Асахаре, вынесены смертные приговоры.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em>
https://ria.ru/20180706/1524055863.html
https://ria.ru/20180706/1524095185.html
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аум синрике, московская область (подмосковье), происшествия

Прокурор попросил 18 лет колонии для главы ячейки "Аум Синрике"* в России

12:30 28.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Государственный обвинитель попросил суд назначить 18 лет колонии жителю Подмосковья Михаилу Устьянцеву, обвиняемому в создании ячейки запрещенной в России террористической секты "Аум Синрикё"*, сообщил РИА Новости представитель Южного окружного военного суда.
"В ходе прений прокурор попросил назначить Устьянцеву 18 лет колонии строгого режима", - сказал он, добавив, что защита свою позицию изложит на следующем заседании 9 ноября.
По данным следствия, в 2010 году Устьянцев и еще несколько человек создали структурное подразделение секты "Аум Синрикё"*. Обвиняемый занимался распространением среди жителей Москвы, Петербурга и Волгограда религиозной доктрины, диктующей приносить ему деньги, которые он передавал японским руководителям "Аум Синрикё"*, тем самым финансируя терроризм.
Кроме того, как сообщили в суде, Устьянцев с сообщниками вели идейную пропаганду через соцсети. Они рассылали приглашения на оздоровительные курсы, оплатив которые люди только через некоторое время узнавали, что занятия проводят последователи "Аум Синрикё"*.
Последователи японской секты Аум Сенрикё*. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.07.2018
6 июля 2018, 05:10
Секта "Аум Синрикё"*
Уголовное дело было возбуждено по статьям "Организация террористического сообщества", "Организация деятельности террористической организации", "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан" УК РФ. Соучастники Устьянцева были объявлены в розыск.
В конце мая уголовное дело в отношении Устьянцева поступило в Южный окружной военный суд.
Религиозная секта "Аум Синрикё"* ("Учение истины Аум"*) была организована в 1987 году Сёко Асахарой (Тидзуо Мацумото). Численность секты достигала по разным данным от 30 до 50 тысяч человек, из них более 10 тысяч — в России, где "Аум"* пыталась вести активную миссионерскую и экономическую деятельность. В 1994 году адепты "Аум Синрикё"* распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, погибли семь человек. В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести. Тогда полиция арестовала около 30 руководителей секты, 13 из них, в том числе и Сёко Асахаре, вынесены смертные приговоры.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Лидер секты Аум Сенрикё Секо Асахара с членом секты - РИА Новости, 1920, 06.07.2018
6 июля 2018, 15:35
Жизнь Секо Асахары. Как боевики из России "спасали" лидера "Аум Синрике"*
 
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Аум СинрикеМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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