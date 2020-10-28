https://ria.ru/20201028/terrorizm-1581903291.html

Прокурор попросил 18 лет колонии для главы ячейки "Аум Синрике"* в России

Государственный обвинитель попросил суд назначить 18 лет колонии жителю Подмосковья Михаилу Устьянцеву, обвиняемому в создании ячейки запрещенной в России... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T12:30

2020-10-28T12:30

2020-10-28T12:30

аум синрике

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ea1c492a287179293818463c9f9ee11.jpg

<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт – РИА Новости, Юлия Насулина.</strong> Государственный обвинитель попросил суд назначить 18 лет колонии жителю <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> Михаилу Устьянцеву, обвиняемому в создании ячейки запрещенной в России террористической секты "Аум Синрикё"*, сообщил РИА Новости представитель Южного окружного военного суда.По данным следствия, в 2010 году Устьянцев и еще несколько человек создали структурное подразделение секты "Аум Синрикё"*. Обвиняемый занимался распространением среди жителей <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a> и <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограда</a> религиозной доктрины, диктующей приносить ему деньги, которые он передавал японским руководителям "Аум Синрикё"*, тем самым финансируя терроризм.Кроме того, как сообщили в суде, Устьянцев с сообщниками вели идейную пропаганду через соцсети. Они рассылали приглашения на оздоровительные курсы, оплатив которые люди только через некоторое время узнавали, что занятия проводят последователи "Аум Синрикё"*.Уголовное дело было возбуждено по статьям "Организация террористического сообщества", "Организация деятельности террористической организации", "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан" УК РФ. Соучастники Устьянцева были объявлены в розыск.В конце мая уголовное дело в отношении Устьянцева поступило в Южный окружной военный суд.Религиозная секта "Аум Синрикё"* ("Учение истины Аум"*) была организована в 1987 году Сёко Асахарой (Тидзуо Мацумото). Численность секты достигала по разным данным от 30 до 50 тысяч человек, из них более 10 тысяч — в России, где "Аум"* пыталась вести активную миссионерскую и экономическую деятельность. В 1994 году адепты "Аум Синрикё"* распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, погибли семь человек. В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести. Тогда полиция арестовала около 30 руководителей секты, 13 из них, в том числе и Сёко Асахаре, вынесены смертные приговоры.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em>

https://ria.ru/20180706/1524055863.html

https://ria.ru/20180706/1524095185.html

1

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аум синрике, московская область (подмосковье), происшествия