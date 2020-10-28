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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201028/rezhim-1581864157.html
Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей стране
В среду вступает в силу постановление Роспотребнадзора об усилении противоэпидемиологических мер для борьбы с COVID-19, согласно которому все россияне будут... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T07:51
2020-10-28T07:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
университет джонса хопкинса
москва
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. </strong>В среду вступает в силу постановление <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> об усилении противоэпидемиологических мер для борьбы с COVID-19, согласно которому все россияне будут должны носить маски в местах массового пребывания людей.Уточняется, что подобным местом является территория, где одновременно могут находиться свыше 50 человек. Кроме того, надевать маски потребуется в транспорте, на парковках и в лифтах.Также ведомство обязало регионы тестировать на COVID-19 не менее 150 человек на 100 тысяч населения.Глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> в эфире "Россия 24" заявила, что ношение маски в местах массового скопления людей является обязательным требованием, за нарушение которого может наступить ответственность.Она указала, что 85 процента заболевших сообщили, что нарушали правила профилактики<strong>.</strong>Работа системы здравоохраненияРанее министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что система здравоохранения страны работает на полную мощность. Россиянам, отметил министр, необходимо сплотиться и соблюдать меры профилактики, чтобы остановить распространение заболевания.Глава Минздрава подчеркнул, что каждый житель страны должен привнести свой вклад в победу над коронавирусом – носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию.Кроме того, Мурашко сообщил, что для борьбы с эпидемией во всех регионах сформированы телемедицинские центры для консультаций больных COVID-19 пациентов.Также министр объяснил, что сегодня речь идет о фармацевтически не контролируемой инфекции так как пока нет препарата, "который бы кардинально поменял расклад сил". Однако медики получили некоторые варианты борьбы с коронавирусом.Рекордное число погибшихУтром во вторник 27 октября оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил, что в 85 российских регионах скончались 320 пациентов с <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавирусной инфекцией</a>.Это рекордный показатель с начала эпидемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса</a> в стране: предыдущий максимум зафиксировали 21 октября — тогда сообщалось о 317 погибших.Вечером 27 октября сообщалось об еще 75 умерших от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.По последним данным, за сутки в России выявили 16 550 новых случаев COVID-19, всего в стране коронавирусом заразились 1 547 774 человека. В мире число заболевших COVID-19 превысило 43 миллиона, более 1,1 миллиона человек погибли. Наиболее подверженными инфекции, согласно статистике <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank">Университета Джонса Хопкинса</a>, оказались <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилия</a>. Россия находится на четвертом месте, за ней следуют <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank">Аргентина</a> и <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank">Испания</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201028/immunitet-1581863608.html
https://ria.ru/20201028/covid-1581859178.html
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А, госпожа Попова, почему не объясняет о вреде, причиняемом человеку в результате ношения масок? Если человек астматик, как он должен дышать? Маска не обеспечивает полноценного дыхания, а значит и не обеспечивает поступления в кровь необходимого количества воздуха. Человек в маске снова вдыхает углекислый газ и другие отходы в составе выдыхаемой субстанции. Всё это ухудшает состояние здоровья. Почему госпожа Попова не объясняет, что никакие микробы и вирусы вне какого либо тела (человека, животного не живут). Почему госпожа Попова не объясняет, что ношение медицинских (резиновых) перчаток может привести к возникновению дерматита? Ведь, есть факты смерти детей он ношения масок; это что, для госпожи Поповой смерть даже одного ребёнка не является фактом для серьёзного осуждения вреда масок. Постоянное ношение масок и соблюдение социальной дистанции - разные вещи. Многие люди, со слабой нервной системой, носят маски на улице, в личной машине (когда один за рулём), рабочие на стройках...
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Я гляжу, по всему миру, чиновники всеми неправдами стараются напялить на людей именно маски, а заодно и перчатки. Ни о какой медицинской составляющей речи не идёт, ибо смертность от коронавируса не выходит за пределы смертности от сезонных ОРВИ.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), университет джонса хопкинса, москва, общество

Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей стране

07:51 28.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница возле гипермаркета "Лента"
Покупательница возле гипермаркета Лента - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В среду вступает в силу постановление Роспотребнадзора об усилении противоэпидемиологических мер для борьбы с COVID-19, согласно которому все россияне будут должны носить маски в местах массового пребывания людей.
Уточняется, что подобным местом является территория, где одновременно могут находиться свыше 50 человек. Кроме того, надевать маски потребуется в транспорте, на парковках и в лифтах.
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Также ведомство обязало регионы тестировать на COVID-19 не менее 150 человек на 100 тысяч населения.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Россия 24" заявила, что ношение маски в местах массового скопления людей является обязательным требованием, за нарушение которого может наступить ответственность.
Она указала, что 85 процента заболевших сообщили, что нарушали правила профилактики.

Работа системы здравоохранения

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что система здравоохранения страны работает на полную мощность. Россиянам, отметил министр, необходимо сплотиться и соблюдать меры профилактики, чтобы остановить распространение заболевания.
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Глава Минздрава подчеркнул, что каждый житель страны должен привнести свой вклад в победу над коронавирусом – носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию.
Кроме того, Мурашко сообщил, что для борьбы с эпидемией во всех регионах сформированы телемедицинские центры для консультаций больных COVID-19 пациентов.
Также министр объяснил, что сегодня речь идет о фармацевтически не контролируемой инфекции так как пока нет препарата, "который бы кардинально поменял расклад сил". Однако медики получили некоторые варианты борьбы с коронавирусом.

Рекордное число погибших

Утром во вторник 27 октября оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил, что в 85 российских регионах скончались 320 пациентов с коронавирусной инфекцией.
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Это рекордный показатель с начала эпидемии коронавируса в стране: предыдущий максимум зафиксировали 21 октября — тогда сообщалось о 317 погибших.
Вечером 27 октября сообщалось об еще 75 умерших от коронавируса в Москве.
По последним данным, за сутки в России выявили 16 550 новых случаев COVID-19, всего в стране коронавирусом заразились 1 547 774 человека.
В мире число заболевших COVID-19 превысило 43 миллиона, более 1,1 миллиона человек погибли. Наиболее подверженными инфекции, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, оказались США, Индия и Бразилия. Россия находится на четвертом месте, за ней следуют Франция, Аргентина и Испания.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаМихаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Университет Джонса ХопкинсаМоскваОбщество
 
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