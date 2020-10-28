https://ria.ru/20201028/rezhim-1581864157.html

Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей стране

В среду вступает в силу постановление Роспотребнадзора об усилении противоэпидемиологических мер для борьбы с COVID-19, согласно которому все россияне будут... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T07:51

2020-10-28T07:51

2020-10-28T07:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

университет джонса хопкинса

москва

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. </strong>В среду вступает в силу постановление <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> об усилении противоэпидемиологических мер для борьбы с COVID-19, согласно которому все россияне будут должны носить маски в местах массового пребывания людей.Уточняется, что подобным местом является территория, где одновременно могут находиться свыше 50 человек. Кроме того, надевать маски потребуется в транспорте, на парковках и в лифтах.Также ведомство обязало регионы тестировать на COVID-19 не менее 150 человек на 100 тысяч населения.Глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> в эфире "Россия 24" заявила, что ношение маски в местах массового скопления людей является обязательным требованием, за нарушение которого может наступить ответственность.Она указала, что 85 процента заболевших сообщили, что нарушали правила профилактики<strong>.</strong>Работа системы здравоохраненияРанее министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что система здравоохранения страны работает на полную мощность. Россиянам, отметил министр, необходимо сплотиться и соблюдать меры профилактики, чтобы остановить распространение заболевания.Глава Минздрава подчеркнул, что каждый житель страны должен привнести свой вклад в победу над коронавирусом – носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию.Кроме того, Мурашко сообщил, что для борьбы с эпидемией во всех регионах сформированы телемедицинские центры для консультаций больных COVID-19 пациентов.Также министр объяснил, что сегодня речь идет о фармацевтически не контролируемой инфекции так как пока нет препарата, "который бы кардинально поменял расклад сил". Однако медики получили некоторые варианты борьбы с коронавирусом.Рекордное число погибшихУтром во вторник 27 октября оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил, что в 85 российских регионах скончались 320 пациентов с <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавирусной инфекцией</a>.Это рекордный показатель с начала эпидемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса</a> в стране: предыдущий максимум зафиксировали 21 октября — тогда сообщалось о 317 погибших.Вечером 27 октября сообщалось об еще 75 умерших от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.По последним данным, за сутки в России выявили 16 550 новых случаев COVID-19, всего в стране коронавирусом заразились 1 547 774 человека. В мире число заболевших COVID-19 превысило 43 миллиона, более 1,1 миллиона человек погибли. Наиболее подверженными инфекции, согласно статистике <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank">Университета Джонса Хопкинса</a>, оказались <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилия</a>. Россия находится на четвертом месте, за ней следуют <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank">Аргентина</a> и <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank">Испания</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201028/immunitet-1581863608.html

https://ria.ru/20201028/covid-1581859178.html

https://ria.ru/20201028/simptomy-1581856052.html

https://ria.ru/20201028/gripp-1581854602.html

Сергей Кайдалов А, госпожа Попова, почему не объясняет о вреде, причиняемом человеку в результате ношения масок? Если человек астматик, как он должен дышать? Маска не обеспечивает полноценного дыхания, а значит и не обеспечивает поступления в кровь необходимого количества воздуха. Человек в маске снова вдыхает углекислый газ и другие отходы в составе выдыхаемой субстанции. Всё это ухудшает состояние здоровья. Почему госпожа Попова не объясняет, что никакие микробы и вирусы вне какого либо тела (человека, животного не живут). Почему госпожа Попова не объясняет, что ношение медицинских (резиновых) перчаток может привести к возникновению дерматита? Ведь, есть факты смерти детей он ношения масок; это что, для госпожи Поповой смерть даже одного ребёнка не является фактом для серьёзного осуждения вреда масок. Постоянное ношение масок и соблюдение социальной дистанции - разные вещи. Многие люди, со слабой нервной системой, носят маски на улице, в личной машине (когда один за рулём), рабочие на стройках... 87

Eugene Shilkin Я гляжу, по всему миру, чиновники всеми неправдами стараются напялить на людей именно маски, а заодно и перчатки. Ни о какой медицинской составляющей речи не идёт, ибо смертность от коронавируса не выходит за пределы смертности от сезонных ОРВИ. 56

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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