https://ria.ru/20201028/peregovory-1582002801.html

Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном

Кандидат в президенты США Джо Байден призвал действующего главу государства и своего соперника Дональда Трампа к прямым переговорам с лидерами Армении и... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T22:12

2020-10-28T22:12

2020-10-28T22:12

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

дональд трамп

нагорный карабах

ильхам алиев

джо байден

турция

сша

азербайджан

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<strong>ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты США <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> призвал действующего главу государства и своего соперника <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> к прямым переговорам с лидерами Армении и Азербайджана для урегулирования ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>."После месяца боевых действий президенту Трампу давно пора напрямую обратиться к лидерам <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a>, <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана </a>и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, чтобы добиться немедленной деэскалации и остановить продвижение азербайджанских войск в Нагорном Карабахе", - говорится в заявлении Байдена.Он считает, что президенту <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>нужно "лично вмешаться, чтобы остановить эту войну". По его словам, администрация Соединенных Штатов должна "призвать Турцию и Россию прекратить разжигание конфликта поставками оружия и, в случае Турции, наемников"."Соединенные Штаты должны возглавить дипломатические усилия по прекращению боевых действий вместе с нашими европейскими партнерами и настаивать на международной гуманитарной помощи, чтобы положить конец страданиям", - подчеркнул Байден. Он отметил, что в случае его избрания США "именно этим и займутся".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201027/ssha-karabakh-1581640560.html

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html

Fed BI Всё чётко сказал. 12

Jeyhun Tahirov Эрдоган абсолютно спокоен, и живет он очень даже спокойно. Это армянам мерещатся какие-то наёмники и то что весь мир против них воюет. 12

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нагорный карабах

турция

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, дональд трамп, нагорный карабах, ильхам алиев, джо байден, турция, сша, азербайджан, армения, в мире